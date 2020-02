WTA Acapulco Demifinal Predictions Including Renata Zarazua vs Leylah Fernandez

Le tournoi WTA Acapulco 2020 est dans les quatre derniers matchs avec la propre Renata Zarazua du Mexique face à la qualificative Leylah Fernandez et Heather Watson qui affrontent Xiyu Wang. Voici vos prédictions quant aux surprises surprenantes qui atteindront la finale.

Renata Zarazua vs Leylah Fernandez

La série de contes de la joueuse à domicile Zarazua se poursuit, elle a bouleversé Tamara Zidansek en trois sets en quarts de finale et connaît l’une des meilleures courses de sa carrière, soutenue par le soutien à domicile. Fernandez, le qualificatif, a une chance d’en faire une finale tous qualificatifs si elle et Xiyu Wang gagnent toutes les deux. Fernandez n’a pas encore perdu un set et cette bonne forme devrait suffire à la propulser dans la phase finale. Fernandez en 2

Heather Watson contre Xiyu Wang

Watson est le joueur le plus notable dans le tournoi après avoir échappé à Christina McHale en trois sets en quart de finale. Wang est sur une longue séquence de succès cependant, elle est 7-1 lors de ses 8 derniers matchs et a facilement géré Lin Zhu 6-2 6-2 en quart de finale. Je soutiendrai Watson pour terminer enfin la course de Wang dans un concours de pincement et de repli. Watson en 3

