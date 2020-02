WTA Acapulco. Fernández étonne par son jeu et Zarazua fait rêver le Mexique

Leylah-Annie Fernández il faut du temps pour anticiper une éclosion à venir et cela peut se produire dans le WTA International Acapulco 2020. Le Canadien de 17 ans est déjà en quart de finale après avoir battu Hibino 6-3 6-0 par un coup franc 6-3 6-0, dans une démonstration de puissance. Votre prochain adversaire sera Anastasia Potapova, qui a été imposée à Maria 6-3 6-3. Les autres gagnants de la journée étaient Christina McHale, Li Zhu, Heather Watson, Tamara Zidansek et Xi Wang, qui a été imposée à Sara Errani 7-6 6-7 (3) 6-1. Une mention spéciale mérite Renata Zarazua, qui a prolongé ses bons sentiments en s’imposant 4-6 7-5 6-0 et mesurera Zidansek en quart de finale.

