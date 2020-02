WTA Acapulco. Zarazua prolonge son rêve et Fernández continue d’éclore

Le Mexique a un nouveau héros et ça s’appelle Renata Zarazúa. À 22 ans, la joueuse locale en est peu surprenante et étrangère avec des performances hors du commun qui lui permettent d’être déjà en demi-finale. Il s’est imposé en quart de finale 6-2 3-6 6-2 chez la Slovaque Tamara Zidansek et affrontera la lutte pour une place en finale avec Leylah-Annie Fernández, l’autre grand protagoniste de WTA International Acapulco 2020. Le Canadien de 17 ans a remporté Potapova 6-3 7-5 et prédit une éclosion importante. De l’autre côté de l’image, Heather Watson (6-3 1-6 6-1 vers McHale) et Xiyu Wang (6-2 6-2 à Zhu).

.