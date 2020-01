WTA Australian Open – TIRAGE: Serena Williams pourrait rencontrer Naomi Osaka en QF

Le premier Major de la saison à Melbourne promet une autre bataille serrée pour le titre dans le tirage au sort féminin, avec beaucoup de joueurs qui pourraient chercher la course profonde et soulever le trophée à la fin. Dans le mélange des joueurs expérimentés, des stars établies et des nouveaux venus, Ashleigh Barty mène le peloton, espérant remporter le premier titre pour l’Australie depuis 1978 et continuer là où elle est partie à Paris l’an dernier.

Ashleigh ouvre la campagne contre Lesia Tsurenko avant le match de troisième tour contre la 29e tête de série Elena Rybakina. Petra Martic et Alison Riske sont des rivales potentielles au quatrième tour avant de rencontrer la partie inférieure du premier quart où Madison Keys, Maria Sakkari et Petra Kvitova ressemblent à des joueurs à battre.

Le deuxième trimestre devrait également apporter des matchs passionnants, avec la championne en titre Naomi Osaka face à la 23e championne majeure Serena Williams dans la bataille pour les demi-finales. Serena a remporté sa dernière couronne majeure ici à Melbourne il y a trois ans, perdant quatre finales en 2018 et 2019 à Wimbledon et à l’US Open et espérant mettre fin à cette séquence de défaites après un début d’année parfait à Auckland.

Naomi et Serena doivent battre des joueuses comme Dayana Yastremska, Caroline Wozniacki (son dernier tournoi de carrière), Johanna Konta, Sofia Kenin, Sloane Stephens et la gagnante de l’affrontement entre Cori Gauff et Venus Williams!

Belinda Bencic et Simona Halep n’ont pas pu aller jusqu’au bout à Adélaïde et tenteront de rebondir au troisième trimestre à Melbourne, face à Jelena Ostapenko, Anett Kontaveit, Donna Vekic, Maria Sharapova, Aryna Sabalenka, Elise Mertens, Karolina Muchova et Danielle Collins qui a joué au tennis incroyable cette semaine.

Dans le quart inférieur, Karolina Pliskova et Elina Svitolina mènent l’action, rejointes par Garbine Muguruza, Amanda Anisimova, Kiki Bertens, Marketa Vondrousova et Angelique Kerber, dans une autre poursuite ouverte pour la place en demi-finale.