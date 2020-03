WTA Charleston annule la prochaine édition en raison d’un coronavirus

Avec une pandémie de coronavirus, Indian Wells et Miami ont dû être annulés et il n’y aura pas d’action de tennis au moins fin avril également, tous les événements fermant les portes et se concentrant sur 2021. L’un des tournois les plus attendus était le Premier ministre de la WTA sur l’île Daniel à Charleston, qui aurait dû avoir lieu entre le 4 et le 12 avril, avec un nombre incroyable de joueurs dans la bataille pour le trophée.

La championne en titre Madison Keys et Garbine Muguruza ont été les premiers concurrents confirmés, suivis par la star du top 10 Belinda Bencic et l’une des jeunes les plus prometteuses Amanda Anisimova qui cherchent également le titre prestigieux au seul tournoi d’argile verte Har-Tru à gauche dans le calendrier.

Ne s’arrêtant pas là, les organisateurs ont annoncé des joueurs plus notables tout en haut du WTA Tour, avec le numéro mondial. 1 Ashleigh Barty, la championne de Wimbledon Simona Halep, Kiki Bertens, Sofia Kenin et Sloane Stephens se préparent tous à gronder à Charleston dans quelques semaines.

Aux côtés de quatre grands vainqueurs de simple, les organisateurs avaient gardé un autre grand nom dans le sleave, ajoutant l’ancien numéro un mondial. 1 Kim Clijsters au tableau principal après avoir donné un wild card au Belge. “Le Volvo Car Open a surveillé l’évolution de la pandémie de COVID-19 au cours des dernières semaines et a travaillé avec diligence avec tous nos partenaires pour élaborer des politiques et des procédures pour la santé globale de nos joueurs, fans, partenaires, personnel et bénévoles lors de leur visite. à Charleston.

Malheureusement, avec la préoccupation mondiale de la propagation du coronavirus, la décision d’annuler l’Open de Miami et l’avis de voyage émis par le WTA Tour pour les joueurs, en raison des restrictions de voyage en Europe, nous ne pouvons pas aller de l’avant avec le Volvo Car Open 2020, prévue du 4 au 12 avril.

Nous avons pris la journée pour explorer une variété de scénarios d’événements, y compris l’organisation de notre tournoi avec uniquement du personnel essentiel. Cependant, comme nous sommes un événement sportif mondial, ce scénario n’est pas possible. Nous offrons maintenant aux détenteurs de billets un remboursement complet ou un crédit pour le prochain Volvo Car Open.

Cette décision a été prise pour la santé et la sécurité de nos joueurs, employés, bénévoles, fans, partenaires et toutes les personnes associées au Volvo Car Open. ”