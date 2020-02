WTA Doha Day 2 Predictions Including Elena Rybakina vs Sorana Cirstea

Le premier jour du WTA Qatar Total Open à Doha a vu de très bons matchs de tennis. Elise Mertens son premier tour contre la Chinoise Wang Qiang. Caroline Garcia s’est inclinée en deux sets contre l’Américaine Bernarda Pera. La résurgence de Svetlana Kuznetsova se poursuit avec une victoire en deux sets. Kristina Mladenovic a été licenciée par la Russe Veronika Kudermetova.

Voici nos prévisions pour le jour 2 à Doha. Cet ensemble de prédictions comprend quatre matchs, y compris Elena Rybakina contre Sorana Cirstea. Nous avons également deux autres sets, avec les pronostics du jour 2 de la WTA à Doha, dont Kiki Bertens contre Karolina Muchova et Elina Svitolina contre Amanda Anisimova

WTA Doha Day 2 Predictions

Donna Vekic contre Iga Swiatek

Tête à tête: Vekic 0-1 Swiatek

Terminer la saison 2019 avec une blessure n’était probablement pas l’idéal d’Iga Swiatek. Mais la jeune recrue a une longue carrière de tennis devant elle. Donc, quelques mois de récupération ne devraient pas avoir beaucoup d’importance. Élu le meilleur dropshot par les fans, ce n’est qu’une dimension du jeu étonnant du jeune Polonais. La possibilité de passer d’un revers habilement déguisé à un double flamboyant est un autre aspect du métier de ce jeune de 18 ans. Sa concentration hors saison sur l’aspect mental devrait encore faire grimper le classement de Swiatek. Peut-être cette partie du catalyseur de son record de victoires-défaites de 202,0 6-1. Je vois Swiatek faire une course profonde à Doha.

Prédiction: Swiatek en 2

Alison Riske contre Jennifer Brady

Tête à tête: Riske 1-1 Brady

L’année dernière, Alison Riske et Jen Brady se sont affrontées lors des tours de qualification. Un look très différent cette année – les deux Américains commencent leur campagne de Doha dans le tableau principal, grâce à des saisons 2019 remarquables. Maintenant, Riske et Brady s’affronteront pour une deuxième place à Doha.

Les parieurs savent peut-être quelque chose que je ne connais pas. Sur tous les comptes, Riske devrait gagner ce choc. Pourtant, Brady a impressionné la semaine dernière à Dubaï. La qualification a atteint les demi-finales où elle est tombée face à l’éventuelle championne Simona Halep. Riske, quant à lui, a connu une sortie décevante, endurant un revers de premier tour par Ons Jabeur. Dans la défaite, Riske avait 34 fautes directes et 11 doubles fautes.

Contre Brady, Riske tombera rapidement si ses balles errantes continuent. Je ne vois tout simplement pas Riske nettoyer son jeu. Brady a commencé 2020 en force, accumulant un record de défaites de 11-4. C’est difficile de choisir contre Brady quand elle joue à ce niveau.

Prédiction: Brady en 3

Maria Sakkari vs Julia Goerges

Tête à tête: Sakkari 1-3 Goerges

La Grecque Maria Sakkari et l’Allemande Julia Goerges se rencontrent au premier tour à Doha. C’est un match intéressant dans lequel Goerges détient le tête-à-tête 3-1. Pourtant, Sakkari vient de réaliser une solide course en demi-finale à Saint-Pétersbourg.

Julia Goerges a rencontré la déception à Dubaï. L’Allemande a perdu son tour de qualification contre la Roumaine Sorana Cirstea. Si la Grecque joue avec une agression contrôlée, il est difficile de la voir perdre ce premier match.

Prédiction: Sakkari en 2

Sorana Cirstea contre Elena Rybakina

Tête à tête: Première rencontre

Elena Rybakina devrait être considérée comme une menace sérieuse à tout tournoi. Le Kazakh a atteint quatre finales en 2020, dont un titre à Hobart. En fait, l’Open d’Australie est le seul tournoi dans lequel le joueur de 20 ans n’a pas atteint une finale en 2020. Impressionnant, c’est le moins qu’on puisse dire. Wildcard Sorana Cirstea aura du mal à défier la forme rouge vif de Rybakina.

Prédiction: Rybakina en 2

