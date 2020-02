WTA Doha Day 2 Predictions Including Kiki Bertens vs Karolina Muchova

Le Jour 2 du WTA Qatar Total Open à Doha semble nous offrir une tonne de tennis incroyable. Le premier jour a bien lancé le tournoi et lundi promet 14 matchs de haute qualité. Nous les prédisons presque tous pour vous. Nous avons quatre matchs dans cet article, ainsi que deux autres articles. L’un met en vedette Amanda Anisimova contre Elina Svitolina, tandis que l’autre fait la une des journaux Iga Swiatek contre Donna Vekic.

Anett Kontaveit vs Anastasija Sevastova

C’est l’un des nombreux matchs du lundi qui semblent appartenir plus profondément au tournoi. Ces deux joueurs sont dans le Top 40, mais ils sont chacun capables de battre n’importe qui dans le monde au cours de leur journée. Kontaveit a plus de puissance et semble plus cohérent en ce moment. Cela pourrait aller dans les deux sens si Sevastova reprend sa forme, mais l’Estonienne est le choix clair en ce moment.

Prédiction: Kontaveit en 2

Dayana Yastremska contre Kirsten Flipkens

Yastremska est en pleine forme et ressemble à une future star. Flipkens, quant à elle, est loin d’être à son meilleur et a passé la fin de la saison dernière à concourir à des niveaux inférieurs. Cela devrait être un match rapide et facile pour le jeune ukrainien.

Prédiction: Yastremska en 2

Saisai Zheng vs Marketa Vondrousova

Vondrousova a malheureusement été prise par le virus de la blessure après sa course incroyable en finale de Roland-Garros l’an dernier. Nous n’avons aucun bon moyen de voir sa forme maintenant, même si elle n’a pas pu gagner beaucoup depuis son retour. Elle n’est certainement pas encore à son niveau de Roland Garros, et Zheng est un mauvais adversaire à affronter si vous avez des doutes ou des incohérences dans votre forme. Je pense que ce sera une autre perte décevante pour Vondrousova alors qu’elle continue de revenir.

Prédiction: Zheng en 3

Kiki Bertens vs Karolina Muchova

Deux joueurs forts en bonne forme se rencontrent bien trop tôt dans le tournoi. Muchova est un joueur fort et sera bientôt une force absolue en tournée. Bertens, cependant, est un peu plus fort en ce moment. Attendez-vous à un match incroyable qui pourrait aller dans les deux sens, cependant.

Prédiction: Bertens en 3

