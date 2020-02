WTA Doha Day 3 Predictions Inclining Ashleigh Barty vs Laura Siegemund

Le deuxième jour de l’Open du Qatar WTA à Doha a connu de nombreux bouleversements. Elina Svitolina et Donna Vekic sont tombées chacune. Petra Martic non plus, qui a perdu lors du match décisif face à Barbora Strycova. Tête de série 12, Marketa Vondrousova est sortie du mauvais côté d’un affrontement en trois sets avec Zheng Saisai. La 13e tête de série, Alison Riske, a également été bouleversée par sa compatriote Jen Brady.

Comment les joueurs têtes de série s’en sortiront-ils le jour 3? Voici quatre matchs intrigants des 32es de finale. Nous avons également des prédictions pour une autre série de matchs du jour 3 de la WTA Doha.

Doha Day 3 Predictions

Maria Sakkari vs Tereza Martincova

Tête à tête: Sakkari 1-0 Martincova

La n ° 20 mondiale Maria Sakkari affronte la qualificative Tereza Martincova. Lors de la première ronde de la Grèce, elle a fustigé 22 vainqueurs, mis en jeu 72% de ses premières offrandes et n’a commis aucune double faute. Ce fut une solide performance et Sakkari est arrivé à Doha prêt à jouer. Alors que Martincova a bien fait pour atteindre ce point, Sakkari lui donnera quelques ouvertures. Cela devrait être une autre victoire consécutive pour la superstar grecque.

Prédiction: Sakkari en 2

Veronika Kudermetova contre Belinda Bencic

Tête à tête: Kudermetova 3-1 Bencic

Je ne sais pas en quoi le jeu de Veronika Kudermetova dérange Belinda Bencic. Mais, le Russe a une nette marge en tête à tête. Le Suisse occupe près de 30 places au-dessus de Kudermetova. Pourtant, l’histoire ne correspond certainement pas à cette disparité de classement. Bencic devra commencer fort si elle veut voir le troisième tour. Kudermetova a été relativement en contact. Je ne compte jamais Bencic, car elle a le talent étrange de trouver un moyen de gagner des matchs.

Prédiction: Bencic en 3

Svetlana Kuznetsova contre Iga Swiatek

Tête à tête: Première rencontre

Iga Swiatek voudra augmenter son pourcentage de premier service contre Svetlana Kuznetsova. Le premier match du Polonais a vu l’adolescente obtenir 56% de son premier accouchement en jeu. Heureusement, Swiatek a pu gagner 69% de ceux-ci. C’était vraiment le match retour de Swiatek qui a été le catalyseur. L’adolescent a cassé Vekic six fois. Swiatek a un dossier de défaites de 7-1 pour 2020, et je m’attends à ce qu’elle en ajoute un autre à la colonne des victoires mercredi.

Prédiction: Swiatek en 3

Ashleigh Barty contre Laura Siegemund

Tête à tête: Première rencontre

Ashleigh Barty entame sa campagne à Doha contre l’Allemande Laura Siegemund. Le numéro 1 mondial affiche actuellement un record de victoires et de défaites de 9-2 pour 2020. Il semble que la pression prévue d’être numéro 1 n’affecte pas l’Australien qui a remporté le titre à Adélaïde.

Laura Siegemund a ouvert avec une victoire en deux sets contre Shvedova. Dans ce match, l’Allemande a servi à 85% les premières balles en jeu et a cassé cinq de ses huit occasions. C’était un match solide pour Siegemund. Pourtant, Barty a une telle variété, un artisanat et un pouvoir qui devraient affaiblir le vétéran Siegemund.

Prédiction: Barty en 2

Photo principale de ..