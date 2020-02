Ashleigh Barty, actuel numéro 1 mondial, a décidé de planifier un calendrier beaucoup plus oxygéné en 2020, un changement qui l’a conduit à sauter le prochain tournoi Dubai WTA. L’Australien ne sera pas présent dans la boite, mais ce sera Elina Svitolina, championne des éditions 2017 et 2018. La joueuse ukrainienne a accepté un joker de dernière minute et tentera sa chance dans la recherche de son troisième triomphe dans l’émirat arabe.

