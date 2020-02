WTA Dubai Day 1 Predictions Including Alison Riske vs Ons Jabeur

La première journée de match nul des championnats de tennis WTA Dubai Duty Free apporte également quelques matchs de qualification pour le tour final.

Nous donnons notre avis sur quatre des meilleurs matchs. Retrouvez également nos pronostics pour quatre autres matches, dont Kim Clijsters vs Garbine Muguruza.

WTA Dubai Day 1 Predictions

Su-Wei Hsieh contre Jennifer Brady

Record en tête-à-tête: Hsieh 1-0 Brady

C’est peut-être le match le plus difficile à appeler de tous les matchs du Jour 1. Hsieh a battu Brady à Cincinnati l’année dernière, mais ce fut un match très serré.

Brady est le joueur avec le bord statistique. Elle a remporté 69% de ses matchs sur terrain dur au cours de la dernière année, contre 56% pour Hsieh Su-Wei. La différence dans leurs jeux vient principalement de la ligne de service car Brady a servi 75% du temps, bien mieux que 63,5% des Taïwanais.

Je vais soutenir Brady pour durer celui-ci et faire une apparition précieuse dans le tableau principal. Hsieh pourra peut-être la déjouer, mais le match reposera sur la raquette de Brady et elle a suffisamment de confiance en ce moment pour savourer cela et trouver les coups nécessaires pour gagner.

Prédiction: Brady en 3

Veronika Kudermetova contre Bethanie Mattek-Sands

Record en tête-à-tête: première réunion

Mattek-Sands ne trouve pas très facile de se qualifier pour les tournois principaux. Depuis son retour à l’action en simple après sa longue pause pour blessure, l’Américaine n’a pas réussi à faire le tableau principal sans l’utilisation d’un joker. Une bonne victoire sur Kirsten Flipkens au tour précédent lui donnera l’espoir que ce sera le jour aujourd’hui.

Kudermetova n’a généralement aucun de ces problèmes. Son classement n’a cessé de s’améliorer au cours de l’année et se situe désormais dans le top 40. La Russe est grande et utilise sa taille pour produire un service difficile à retourner.

Autant ce serait formidable de voir Mattek-Sands revenir dans le tableau principal d’un événement WTA Premier, je pense que Kudermetova pourrait simplement avoir trop de puissance et manquer un vainqueur en deux sets dans ce match.

Prédiction: Kudermetova en 2

Marketa Vondrousova vs Anastasija Sevastova

Record face à face: Vondrousova 1-0 Sevastova

C’est un match énorme pour Anastasija Sevastova. Le Letton a subi une forme exceptionnellement mauvaise en tournée. Elle a perdu sept de ses huit derniers matches en tournée, dont certains très lourdement. Cependant, lors de son dernier match avant ce tournoi, elle a battu Serena Williams lors d’un bris d’égalité en troisième set pour remporter un caoutchouc pour la Lettonie en Fed Cup. Bien que la Lettonie ait finalement perdu l’égalité en double, ce match contre Williams a été vital pour garder la Lettonie dedans. Si Sevastova ne peut pas s’en inspirer et avoir confiance, cela pourrait être un problème énorme.

Les autres cartes sont cependant empilées contre le Letton. Vondrousova l’a battue à l’Open de France l’année dernière lors de leur seule rencontre. Même si c’était sur terre battue, le jeune Tchèque a clairement trouvé des trous dans le jeu de Sevastova pour continuer. Vondrousova n’est pas dans la plus grande forme elle-même, mais a toujours de loin les chiffres supérieurs dans ce choc.

Sevastova n’a remporté que quatre matchs sur terrain dur sur 16 au cours des douze derniers mois, contre dix sur 14 sur Vondrousova. Les numéros de service et de retour du Tchèque sont largement supérieurs à ceux du Letton. Sur cette base, se ranger du côté de Vondorusova semble être la seule solution raisonnable. Attendez-vous à des progrès tchèques dans ce match.

Prédiction: Vondrousova en 2

Alison Riske contre Ons Jabeur

Record face à face: Riske 1-0 Jabeur

Quel fantastique morceau de joker (oui, c’est un mot inventé) par les organisateurs de Dubaï. Oui, Ons Jabeur est tunisienne, mais sa course aux quarts de finale de l’Open d’Australie a sûrement fait des merveilles pour toute la communauté arabe. Elle a le potentiel pour devenir une véritable pionnière du sport féminin dans cette région et il est tout à fait approprié qu’elle puisse jouer sur cette scène.

Ce sera une tâche difficile contre Riske. Pendant des années, considérée comme une spécialiste des terrains en gazon, ses chiffres sur les terrains durs se sont nettement améliorés au cours de la dernière année. Comparée à Jabeur, l’Américaine a tenu le service plus souvent et cassé ses adversaires plus souvent sur des terrains durs au cours des douze derniers mois. Mais il n’y a pas grand-chose dedans.

Si Jabeur est capable de transporter sa forme d’Australie dans ce tournoi, alors tout est possible. Riske elle-même n’est pas en mauvaise forme, elle n’a perdu contre Ashleigh Barty et Karolina Pliskova qu’en 2020. Sur l’équilibre du jeu et le précédent historique, Riske devrait gagner ce match. Cela peut être serré, mais son jeu d’attaque pourrait forcer trop de mouvement de Jabeur, donc nous n’aurons pas le temps de créer ces fantastiques coups de contact et angles.

Prédiction: Riske en 3

