WTA Dubai Day 2 Predictions including Maria Sakkari vs Aryna Sabalenka

Neuf matchs passionnants du premier tour en simple sont prévus pour les courts de la WTA Dubai le jour 2. Nous avons prévisualisé les neuf matchs et vous pouvez en trouver quatre ci-dessous. N’oubliez pas nos autres prédictions, y compris Sofia Kenin vs Elena Rybakina.

WTA Dubai Day 2 Predictions

Sorana Cirstea contre Anett Kontaveit

Record en tête-à-tête: Kontaveit 1-0 Cirstea

Beaucoup d’eau est passée sous le pont depuis la dernière rencontre de ces deux-là. À l’époque, Kontaveit était classée n ° 121 et Cirstea n ° 83. L’Estonienne a vraiment fait évoluer son jeu depuis lors et doit être favorite pour ce match.

Cirstea est en bonne forme et, comme pour tous les qualificatifs, a dû gagner trois matchs pour arriver à ce point, elle est donc prête pour le match. Cependant, Kontaveit la couvre sur toutes les bases statistiques. L’Estonienne a remporté un pourcentage plus élevé de matches sur toutes les surfaces et sur les terrains durs, elle sert également mieux que la Roumaine et, bien qu’il n’y en ait pas beaucoup, a également un meilleur bilan au retour. Attendez-vous à ce que Kontaveit progresse depuis ce match.

Prédiction: Kontaveit en 2

Intégrer à partir de .

Anastasia Pavlyuchenkova contre Belinda Bencic

Record en tête-à-tête: Bencic 5-1 Pavlyuchenkova

Avant de regarder le bilan et les statistiques en tête-à-tête, je pensais que cela pourrait être un match bien pensé. Cependant, le Suisse semble simplement avoir le type de jeu auquel Pavlyuchenkova a du mal à faire face. Bencic est sur une séquence de quatre victoires consécutives contre le Russe, et la plupart des sets ne sont pas si proches non plus.

Ajoutez à ce mélange le fait étonnant que Pavlychenkova n’a pas gagné de match dans le tableau principal de Dubaï depuis qu’elle a battu Daniela Hantuchova en 2010 (sept défaites et comptage), et il devient clair qui devrait gagner ce match. Bencic a un très bon bilan à Dubaï et au Moyen-Orient en général. Elle est, bien sûr, la championne en titre de ce tournoi, et sa précédente apparition aux Emirats Arabes Unis était à un tournoi ITF de haut niveau en 2017 où elle est également restée invaincue. Les Suisses devraient participer au deuxième tour ici.

Prédiction: Bencic en 2

Intégrer à partir de .

Petra Martic contre Su-Wei Hsieh

Record en tête-à-tête: Hsieh 2-1 Martic

Les Taïwanais ont l’avantage de la série en carrière, mais en fait, ils ne se sont plus affrontés depuis 2015, ce qui est en grande partie redondant. Hsieh s’est vu attribuer une chance de perdante dont elle cherchera à profiter.

Martic a connu une très bonne année 2019 qui l’a poussée à atteindre le sommet de sa carrière, n ° 14. Cela, cependant, était principalement dû à son excellente forme de terre battue. Le Croate n’a que 13-12 ans au cours des douze derniers mois sur un terrain dur. Cependant, Hsieh a perdu quatre matches de premier tour consécutifs à ce niveau et semble être en légère baisse, ce qui, à l’âge de 34 ans, n’est pas inattendu.

Je prévois que les progrès pour Martic ne seront pas simples, mais attendez-vous à voir le Croate au deuxième tour.

Prédiction: Martic en 3

Intégrer à partir de .

Maria Sakkari vs Aryna Sabalenka

Record en tête-à-tête: Sakkari 1-1 Sabalenka

Cela se présente comme une bataille intense entre deux très bons joueurs. Ils ont partagé les matchs de leur série en carrière et le dernier match à Cincinnati l’année dernière a été une rencontre passionnante en trois sets.

Le puissant jeu d’attaque de Sabalenka est un véritable test pour l’athlète grec plus court mais rapide. Sakkari est un peu plus une contre-perforatrice et elle a su utiliser son athlétisme pour utiliser le pouvoir de Sabalenka contre elle.

Sur de simples statistiques, le Biélorusse devrait l’emporter. Elle a un meilleur dossier sur terrain dur, un pourcentage de victoires de jeu de service plus élevé et un meilleur pourcentage de victoires de retour que Sakkari. Cependant, le tennis n’est pas joué sur une feuille de calcul et il est facile de voir le Grec causer de nombreux problèmes à Sabalenka. Je vais faire progresser Sabalenka, mais après un match difficile.

Prédiction: Sabalenka en 3

Photo principale de ..