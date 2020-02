WTA Dubai Day 2 Predictions including Sofia Kenin vs Elena Rybakina

Si le tennis du Jour 1 est quelque chose à passer, alors le reste de cette semaine d’action WTA Premier à Dubaï va être quelque chose de spécial. Le Jour 2 apporte neuf matches de premier tour supplémentaires sur le terrain.

Nous avons des aperçus pour cinq des matchs ci-dessous.

WTA Dubai Day 2 Predictions

Karolina Muchova contre Katerina Siniakova

Record en tête-à-tête: première réunion

Cette rencontre des Tchèques y apporte quelques lignes de forme intéressantes. Alors que Muchova a remporté cinq de ses six derniers matchs contre des joueurs tchèques, Siniakova a perdu huit de ses neuf derniers matchs. Une ligne de formulaire comme celle-ci est souvent co-accessoire, mais le nombre de correspondances qui est couvert est assez important.

Muchova a également un gros avantage sur les matchs gagnés et, en particulier, les matchs de service organisés sur des terrains durs. Le numéro 24 mondial a détenu 13% de plus que Siniakova au cours de l’année dernière sur une surface dure. Je pense que Muchova est le meilleur joueur en ce moment et probablement la meilleure perspective à long terme également.

Prédiction: Muchova en 2

Kristina Mladenovic contre Aliaksandra Sasnovich

Record en tête-à-tête: Sasnovich 4-2 Mladenovic

Bien que Sasnovich semble avoir l’avantage évident des réunions précédentes lorsque vous examinez les détails, ce n’est vraiment pas aussi clair que cela. Les quatre derniers matchs se sont déroulés en trois sets, avec beaucoup de sets très serrés, y compris deux bris d’égalité lors de leur dernière rencontre sur les courts en dur de New Haven en 2018.

Mladenovic a été très impressionnante en qualifications, ne perdant aucun set lors de ses trois victoires. La Française cherchera une année 2020 réussie pour la ramener au sommet du match. Je peux la voir porter l’élan de la qualification pour ce match et sortir victorieuse dans un autre match serré entre la paire.

Prédiction: Mladenovic en 3

Veronika Kudermetova contre Dayana Yastremska

Record en tête-à-tête: Kudermetova 2-0 Yastremska

Malgré trois ans de plus que son adversaire, Kudermetova est la joueuse qui grimpe le classement à ce stade de sa carrière. Yastremska a connu une ascension très similaire il y a environ un an, mais a légèrement diminué pour le moment.

Kudermetova a la meilleure forme actuelle, l’avantage dans le tête-à-tête et un bien meilleur record dans cette partie du monde. J’ai une énorme opinion de Yastremska, son jeu d’attaque est passionnant quand elle réussit, mais elle n’est tout simplement pas en phase pour le moment.

Prédiction: Kudermetova en 2

Elina Svitolina contre Jennifer Brady

Record en tête-à-tête: Svitolina 1-0 Brady

Elena Svitolina souhaite probablement pouvoir jouer à Dubaï chaque semaine. Son record ici depuis 2016 se lit SF-W-W-SF, combinant un record de victoires / défaites de 15-2. Brady a une très bonne fiche de 9-2 ici aussi, après s’être qualifié au cours des deux dernières années, c’est six des victoires, mais évidemment à un niveau généralement inférieur à celui de l’Ukranien.

Brady a d’excellentes statistiques sur terrain dur de l’année précédente, remportant 69% de ses matchs en surface. Elle détient servir une moyenne de 75%, cependant, un certain nombre de ces matchs auraient été en qualification en raison de son classement. Quoi qu’il en soit, cela montre à quel point un match est difficile pour un Américain sur un terrain dur.

Svitolina est également une élite sur cette surface. En particulier les surfaces de Dubaï, comme indiqué précédemment. Ce record ne peut être ignoré et Svitolina doit être favorisée pour progresser, d’autant plus qu’elle a également remporté six de ses sept derniers matches de premier tour.

Prédiction: Svitolina en 2

Sofia Kenin contre Elena Rybakina

Record en tête-à-tête: première réunion

C’est peut-être la première rencontre entre cette paire, mais il est très peu probable que ce soit la dernière. Les deux arrivent à ce tournoi au plus fort des jeunes carrières. Kenin arrive évidemment en tant que champion de l’Open d’Australie après ces deux merveilleuses semaines. Rybakina a disputé la finale de Saint-Pétersbourg dimanche. Bien qu’elle ait perdu cette finale contre Kiki Bertens (qui a décidé de se retirer de cet événement) qui était sa plus grande finale à ce jour, c’était aussi sa troisième finale consécutive du WTA Tour.

En regardant leurs statistiques, il est intéressant de voir que Kenin et Rybakina ont tous deux remporté exactement le même pourcentage de matches au cours des douze derniers mois sur des terrains durs. C’est parfois là que les statistiques peuvent vous tromper car, évidemment, Kenin a remporté ses matchs à un niveau plus élevé au cours de l’année que Rybakina. Comme cela a été mentionné dans le podcast LWOT de cette semaine, l’année dernière, Rybakina jouait au tennis ITF Tour.

Kenin doit être un peu rouillée, mentalement plus que physiquement, mais si vous deviez choisir quelqu’un du WTA Tour pour ne pas laisser son triomphe faire échouer ses efforts, c’est probablement le jeune Américain. Ce ne sera pas un retour à l’action simple pour elle et le vainqueur de ce match a une chance d’aller loin à Dubaï. Je préfère Kenin à cause de sa forme suprême en ce moment.

Prédiction: Kenin en 3

