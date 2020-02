WTA Dubai Day 3 Predictions including Kristina Mladenovic vs Karolina Pliskova

Enfin, tous les joueurs auront été vus sur le terrain le jour 3 du WTA Dubai Duty-Free Championships. Il y a déjà eu des matchs formidables et des sorties de choc du tournoi au premier tour.

Le deuxième tour s’ouvre le jour 3 et nous prévisualisons et prévoyons les huit matchs en simple.

WTA Dubai Day 3 Predictions

Jennifer Brady contre Marketa Vondrousova

Record en tête-à-tête: première réunion

Brady a absolument pulvérisé la double championne de Dubaï Elina Svitolina au premier tour. L’Ukranienne ne joue clairement pas son meilleur pour le moment mais Brady ne lui a certainement pas donné la chance de trouver une forme.

Vondrousova recherche également sa meilleure forme mais semble en être très proche. Le Tchèque a très bien servi contre Anastasija Sevastova et a sauvé tous les points d’arrêt créés par le Letton.

Malgré la disparité de classement entre ces joueurs, ils semblent être assez homogènes, en particulier sur les terrains durs. Brady a déjà produit beaucoup de bonnes performances en 2020 et cela pourrait être une grande chance pour un autre. Vondrousova est probablement le joueur avec le jeu de meilleure qualité, mais Brady a des armes et de la détermination et elle pourrait le prendre lors d’une rencontre rapprochée.

Prédiction: Brady en 3

Veronika Kudermetova contre Garbine Muguruza

Record en tête-à-tête: première réunion

Le Russe a en quelque sorte réussi à repousser Dayana Yastremska au premier tour. Et ce, malgré un retard de 5-2 dans le set final. Kudermetova a finalement triomphé du bris d’égalité et aura poussé un énorme soupir de soulagement.

Muguruza pourrait bien avoir fait la même chose après avoir survécu à une riposte des Kim Clijsters. La Belge a l’air morte et enterrée à un set et à 3-0, mais la qualité de la prise de vue l’a ramenée et le deuxième set a été brisé. Le fait que Muguruza ait réussi à repousser Clijsters a montré que ses propres instincts et capacités sont également à l’heure actuelle.

Les deux femmes porteront un jeu assez similaire devant les tribunaux. Les deux sont grands, avec des portions puissantes et des coups de fond très propres. C’est le mouvement de Muguruza qui peut faire basculer le lien à la manière de l’Espagnol. Muguruza a également un meilleur jeu de retour, qu’elle devra utiliser pour tirer le meilleur parti du russe qui s’améliore rapidement.

Prédiction: Muguruza en 3

Petra Martic contre Barbora Strycova

Record en tête-à-tête: Martic 3-1 Strycova

Strycova a remporté une bonne victoire sur l’américaine Amanda Anisimova, tandis que Martic a balayé Su-Wei Hsieh en deux sets consécutifs au premier tour. Aucune des deux victoires n’aurait cependant fait peur au cœur du reste du match nul.

Lors des rencontres précédentes, le Croate a eu l’avantage. En 2018, elle a remporté quatre sets sur quatre, malgré son classement inférieur à Strycova à l’époque. Maintenant, Martic monte haut dans le top 20, ce serait une surprise si elle ne faisait pas une bonne performance ici.

Strycova a profité d’un Anisimova qui lutte clairement pour un peu d’élan et de conviction en ce moment. Aucun des deux joueurs n’a fait de son mieux et Martic représentera certainement une menace plus grande. Je m’attends à ce que Martic soit plus fort au service que l’Américaine et elle peut certainement imposer le retour à un service aussi frappant que la livraison du Tchèque. Attendez-vous à ce que le Croate avance ici.

Prédiction: Martic en 2

Kristina Mladenovic contre Karolina Pliskova

Record en tête-à-tête: Pliskova 4-2 Mladenovic

Il y a une dynamique intéressante en jeu dans ce match. Ce sera le cinquième match de Mladenovic au tournoi, tandis que Pliskova fait sa révérence ici. Il est difficile de dire quel effet cela peut avoir sur le match, peut-être que Mladenovic sera plus rapide au début en raison de la familiarité avec les conditions. Quoi qu’il en soit, la Française peut avoir besoin d’un petit avantage pour l’aider.

La paire a joué au premier tour de l’Open d’Australie et, bien que Mladenovic ait eu ses moments, c’est la Tchèque qui est sortie victorieuse en deux sets. Pliskova peut porter un peu la gueule de bois mentale de la déception de ce Grand Chelem. Elle a dû penser qu’elle avait une belle opportunité mais a perdu contre Anastasia Pavlyuchenkova avant que le tournoi n’entre dans sa deuxième semaine.

Cela dit, rien ne semble trop perturber Pliskova pendant trop longtemps. Elle joue en double avec sa sœur jumelle, Krystina, cette semaine et cela lui fera sourire, tout en lui accordant du temps au tribunal.

C’est lors de cette même ronde il y a trois ans que Mladenovic a vaincu Pliskova pour la dernière fois, alors la Française aura cela à utiliser comme source d’inspiration. Cependant, je pense que je dois opter pour une forme plus moderne et ce serait une surprise pour moi si Mladenovic pouvait trouver suffisamment de points supplémentaires pour renverser cette défaite en Australie. Elle pourrait bien prendre un set de la Tchèque mais Pliskova devrait avoir les balles pour la tirer vers la victoire à la fin.

Prédiction: Pliskova en 3

