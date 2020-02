WTA Dubai Day 3 Predictions Including Simona Halep vs Ons Jabeur

Il y a des matchs incroyables à venir aujourd’hui à WTA Dubai alors que le deuxième tour s’accélère dans la session du soir.

Nous prévoyons les matchs ultérieurs dans cet article, mais n’oubliez pas de lire nos aperçus et prévisions pour les matchs précédents, y compris Kristina Mladenovic vs Karolina Pliskova.

WTA Dubai Day 3 Predictions

Elena Rybakina contre Katerina Siniakova

Record en tête-à-tête: Rybakina 2-2 Siniakova

Ces deux-là sont devenus très familiers l’un de l’autre en très peu de temps. Ce sera leur cinquième réunion dans les dix mois. Le plus récent n’a eu lieu que la semaine dernière à Saint-Pétersbourg et le Kazakh y est sorti victorieux.

Rybakina est arrivé à ce match en éliminant la championne de l’Open d’Australie Sofia Kenin dans une bataille intense d’excellentes frappes. Le jeune s’améliore si rapidement qu’elle pourrait vraiment avoir une excellente chance de gloire cette semaine. Hier, Siniakova a enregistré une victoire rare contre un compatriote tchèque et a été impressionnant, en particulier dans le set final. Répéter ce niveau lui donnera des opportunités mais elle devra probablement intensifier un peu plus pour battre Rybakina dans sa forme actuelle.

Prédiction: Rybakina en 2

Anett Kontaveit contre Anastasia Pavlyuchenkova

Record en tête-à-tête: Kontaveit 3-2 Pavlyuchenkova

Espérant ici un match divertissant entre deux joueurs attaquants. Pavlyuchenkova a rompu son match nul de dix ans avec une séquence de défaites de style contre la championne en titre Belinda Bencic mardi. Ceci malgré la perte des dix-neuf premiers points du match.

Kontaveit a été impressionnant contre Sorana Cirstea, perdant seulement quatre matchs. L’Estonienne a créé quatorze points d’arrêt massifs contre la Roumaine, tout en n’en concédant qu’un sur sa propre livraison.

Si Pavlyuchenkova continue de livrer le nombre de gagnants qu’elle a récemment livré, il n’y a qu’un seul gagnant. Cependant, Kontaveit a une défense solide et rapide et si quelqu’un peut faire bouger Pavlyuchenkova et faire des erreurs, ce pourrait bien être un joueur rapide comme elle. Je vais juste me diriger vers l’attaque dans celui-ci et choisir Pavlyuchenkova pour progresser.

Prédiction: Pavlyuchenkova en 3

Elise Mertens vs Aryna Sabalenka

Record en tête-à-tête: Mertens 2-2 Sabalenka

C’est un match difficile à appeler. La Belge est souvent sous-estimée, peut-être à cause de son absence d’armes remarquables sur le terrain. Cependant, son jeu sur tous les terrains est très fort, comme l’a démontré au premier tour quand elle a éliminé Wang Qiang pour la perte de seulement trois matchs.

Sabalenka, en revanche, semble posséder beaucoup d’armes. Le Biélorusse a un service puissant et des attaques de fond. Comme pour la plupart des joueurs de ce type, la lutte consiste toujours à contrôler ce pouvoir et à le déployer avec précision et au bon moment.

Statistiquement, il y a très peu entre la paire. En pourcentage, ils sont exactement les mêmes, Sabalenka a un léger avantage en termes de service, mais Mertens a un gros avantage au retour. La clé du match sera les jeux de service Sabalenka et si le Belge peut en avoir suffisamment pour créer des opportunités. Je pense qu’elle le fera et j’irai pour que la constance de Mertens l’emporte ici.

Prédiction: Mertens en 3

Simona Halep contre Ons Jabeur

Record en tête-à-tête: Jabeur 1-0 Halep

La rencontre précédente entre ces deux hommes s’est terminée à la retraite de Halep à la fin du premier set, donc cette série de carrières ne peut pas être prise très au sérieux.

Ce qui peut être pris au sérieux, c’est la performance de Jabeur au premier tour. Elle a joué au tennis envoûtant en battant la bien-aimée Alison Riske. La Tunisienne l’a fait malgré un pourcentage de premier service inférieur à 50%, donc si elle a pu améliorer cet aspect de son match contre Halep, elle a une excellente chance ici.

Halep joue son premier match depuis sa défaite en demi-finale de l’Open d’Australie face à Garbine Muguruza. Même si elle peut regarder en arrière comme une opportunité perdue, cette course a démontré son niveau de forme et sa capacité à vraiment bien compétitionner sur des terrains durs de nos jours, ce qui s’est beaucoup amélioré au cours des deux dernières années.

Les données suggèrent une victoire à Halep, le Roumain devant sur la plupart des lignes de formulaire. Je soupçonne que Jabeur ne se soucie pas des données et des lignes de formulaire, telle est la nature libre de son tennis. Ce match pourrait tenir la distance et je pense que Jabeur pourrait attraper Halep froid ici et produire un vrai choc.

Prédiction: Jabeur en 3

