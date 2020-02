WTA Dubai Demifinal Predictions including Simona Halep vs Jennifer Brady

Les matchs de demi-finale se déroulent au WTA Dubai, et conformément au tournoi dans son ensemble, ils semblent incroyablement proches de l’appel.

Le niveau de jeu en quarts de finale était excellent, les vainqueurs atteignant les coins de terrain. Beaucoup de favoris se sont décollés car ils n’ont pas pu saisir les opportunités qu’ils ont créées, la partie la plus vitale du jeu.

WTA Dubai Demifinal Predictions

Elena Rybakina vs Petra Martic

Record en tête-à-tête: première réunion

Le jeune Kazakh est sur une lancée incroyable en ce moment. Cependant, en regardant son comportement sur le terrain et en l’écoutant, il est clair qu’elle est exceptionnellement terre-à-terre. Elle a même déclaré lors de son interview sur le terrain après avoir battu la numéro 3 mondiale Karolina Pliskova qu’elle était extrêmement détendue sur le terrain. C’est une attitude tellement incroyable pour une si jeune joueuse, si elle continue de jouer de cette façon dans les grands moments, de grandes choses lui sont sûrement destinées.

En parlant de bien jouer dans les grands moments, Martic l’a également fait en quart de finale contre Anett Kontaveit. L’Estonien a créé sept points de rupture mais n’en a récolté qu’un, lors du deuxième match du match. Martic a pu utiliser sa variété et ses excellentes compétences défensives pour forcer Kontaveit à aller trop loin. Après avoir sauvé un point de set dans le premier set, Martic a réussi à le couper dans un tie-break et cela a semblé briser mentalement Kontaveit.

Cette faiblesse mentale n’a pas vraiment été vue jusqu’à présent dans le match de Rybakina mais il y a une inquiétude pour le Kazakh dans ce match. Martic a utilisé le drop shot vraiment efficace contre Kontaveit et si j’étais son entraîneur, je proposerais une tactique similaire contre Rybakina. Le seul domaine dans lequel Rybakina a besoin de beaucoup d’améliorations est d’aller de l’avant et de voler. Si Martic peut entraîner Rybakina sur le terrain, en particulier vers l’avant, elle pourrait obtenir l’avantage dans ce match.

C’est plus facile à dire qu’à faire bien sûr, en particulier sur le service Rybakina. Les statistiques suggèrent que cela devrait être un match dominé par le service, les deux femmes détiennent sur le terrain dur environ 80% du temps. Momentum suggère que Rybakina devrait gagner ce match, mais je pense simplement que cela pourrait être un mauvais match pour le jeune et Martic pourrait la jeter assez loin de son jeu pour obtenir une victoire serrée.

Prédiction: Martic en 3

Simona Halep contre Jennifer Brady

Record en tête-à-tête: Halep 2-0 Brady

Une répétition du grand affrontement du premier tour de l’Open d’Australie. De retour à Melbourne, Brady a servi pour le premier set mais n’a pas pu le voir. Ce changement d’élan n’a jamais été changé et Halep est devenu de plus en plus à l’aise dans le match et a continué à gagner en deux sets.

C’était une histoire similaire pour le Roumain en quart de finale de ce tournoi. Elle a perdu le premier set face à Aryna Sabalenka mais a pris le contrôle du match de manière impressionnante. Halep était en fait impressionnant au service, avec un pourcentage de 72% au premier service. Peut-être encore plus impressionnant Halep avait un pourcentage de victoires plus élevé à son deuxième service, j’avais pensé que ce serait menacé contre Sabalenka mais Halep a résisté.

Ce match peut aller dans le même sens. Halep semble être vraiment déterminé cette semaine. Deux victoires de retour suggéreraient cela et elle devra être prête pour un combat contre Brady. Il s’agit de la première demi-finale de l’Américain au niveau Premier. C’est également son septième match du tournoi et son endurance mentale et physique doit sûrement être sous pression. Attendez-vous à ce que Halep arrive en finale.

Prédiction: Halep en 3

