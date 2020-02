WTA Dubai Prediction finale Simona Halep contre Elena Rybakina

Au terme d’une superbe 20e édition des WTA Dubai Duty Free Tennis Championships, la finale est laissée à la tête de série numéro un et au joueur le plus en forme du WTA Tour pour le moment.

Tout est configuré pour être une finale passionnante avec un choc des styles entre les deux joueurs. Qui va gagner? Voici nos pensées.

WTA Dubai Final Prediction

Simona Halep contre Elena Rybakina

Record en tête-à-tête: Rybakina 1-0 Halep (Halep a pris sa retraite à 5-4 dans le premier set)

Rybakina est en finale d’un tournoi WTA. Cette phrase a déjà été écrite quatre fois cette saison, et nous ne sommes qu’à la mi-février. La plupart des fans de tennis ont à peine enregistré le seul tournoi à ce stade, donc cette montée en puissance a peut-être dépassé certaines personnes. Même pour ceux qui connaissaient le Kazakhstan et sa progression dans le top 20 à partir de la 176e place l’année dernière, ses performances cette semaine ont toujours été impressionnantes.

Rybakina a battu la championne de l’Open d’Australie Sofia Kenin, puis Siniakova puis la numéro 3 mondiale Karolina Pliskova pour atteindre les demi-finales. Petra Martic s’est battue et a utilisé la tactique que je pensais qu’elle pourrait essayer de faire se déplacer Rybakina sur le court. Martic avait marqué des points dans chaque set, mais conformément à sa saison jusqu’à présent, Rybakina a produit les marchandises quand elle en avait le plus besoin.

Le mathématicien en moi se demande combien de temps le Kazakh peut maintenir cette ridicule surperformance sur les points de rupture et les points de consigne. La variance me dit que le niveau de sa performance sur ces points individuels doit changer, mais cela ne changera peut-être pas demain en finale. Ses niveaux de confiance sont à travers le toit.

Halep a produit une performance impressionnante dominante contre Jennifer Brady en demi-finale. Elle n’a perdu que deux matchs et a été partout sur l’Américaine dès le premier ballon. C’était la première demi-finale de Brady WTA Premier et peut-être que les nerfs jouaient un rôle, mais il semblait plus que Halep ait utilisé la tactique et l’exécution parfaites pour surpasser l’Américain.

Le Roumain ne sera probablement pas en mesure de faire exactement cela à Rybakina. Cependant, Darren Cahill (l’entraîneur de Halep) aura regardé Rybakina de très près pour trouver la bonne stratégie. Bien sûr, beaucoup de joueurs ont essayé cela cette année, mais peu ont pu exécuter.

La semaine dernière, Rybakina a joué la finale de Saint-Pétersbourg contre Kiki Bertens. Bertens a joué à ses forces et a battu le Kazakh confortablement. Halep et Bertens sont tous deux d’excellents joueurs sur terre battue et il ne serait pas surprenant que Halep essaie d’imiter certaines des tactiques réussies que la Néerlandaise a utilisées la semaine dernière. Halep n’a pas un service aussi important que Bertens mais son mouvement est exceptionnel et ses coups de fond se sont progressivement améliorés cette semaine.

Chaque match que Rybakina a joué cette semaine, je l’ai prédit contre elle. Cela n’a évidemment pas fonctionné jusqu’à présent, mais encore une fois, j’ai l’impression que Halep a les bonnes compétences pour vaincre le jeune et l’expérience pour exécuter dans une finale.

Prédiction: Halep en 3

