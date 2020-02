WTA Dubai Sabalenka avance d’un pas ferme

Joueuse de tennis biélorusse Aryna Sabalenka a remporté une victoire très importante en huitièmes de finale du WTA Premier 5 à Dubaï 2020, en battant le Belge Elise Mertens par un convaincant 6-4 et 6-3, dans un match où la tête du numéro sept était très solide à tout moment, dépassant dans toutes les facettes du jeu à son rival. Un autre joueur qui a progressé dans le quart était le Kazakh Elena Rybakina qui a confirmé ses bons sentiments pour vaincre Katerina Siniakova 6-3 et 6-3. Ils ont également fait des progrès Jennifer Brady et Petra Martic, battant Marketa Vondrousova (4-6, 6-4 et 6-1) et Barbora Strycova (6-3 et 6-3), respectivement.

.