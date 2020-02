WTA Dubai – TIRAGE: Halep, Pliskova, Svitolina, Bencic et Kenin plombent le champ

La 20e édition des Dubai Duty Free Tennis Championships a lieu la semaine prochaine, avec un solide groupe de joueurs prêts à se battre pour le titre lors de ce prestigieux événement WTA Premier. N ° mondial Ashleigh Barty a dû se retirer en raison d’une blessure au pied avec la championne de l’US Open Bianca Andreescu, les organisateurs offrant une wild card à Elina Svitolina qui a oublié de signer à temps et la finaliste de l’Open d’Australie Garbine Muguruza.

Ils se battront contre Karolina Pliskova, Simona Halep, Belinda Bencic, Kiki Bertens et d’autres rivales d’en haut, avec un ancien n ° mondial. 1 et un membre du Temple de la renommée du tennis international Kim Clijsters qui a pris un joker, décidant d’accélérer son retour et de retourner au terrain de Dubaï au lieu d’attendre Monterrey comme elle l’avait prévu auparavant.

La Belge n’a plus concouru depuis l’US Open 2012, se retirant et se concentrant sur son Académie, travaillant également avec d’autres joueurs. À la fin de la saison dernière, la mère de trois enfants a annoncé son retour au tennis professionnel, désireuse de tester ses compétences contre de nombreux rivaux qu’elle n’avait pas eu l’occasion de jouer auparavant.

La Belge n’a pas pu faire son retour à l’Open d’Australie en raison d’une blessure au genou, prenant plus de temps pour revenir à 100% et ne se précipitant sur rien lors de son deuxième retour sur le circuit WTA. Avant le voyage à Dubaï, Kim s’était entraînée avec l’équipe de la Fed Cup belge à Courtrai la semaine dernière, aidant ses coéquipières qui ont affronté le Kazakhstan vendredi et samedi pour la place lors de la première finale de la Fed Cup à Budapest en avril, assurant ainsi la place parmi l’élite. 12 nations.

Selon certaines sources, Kim a touché le ballon à un niveau élevé, comme toujours au cours de sa carrière, forçant Elise Mertens à courir pour son argent et espérant le répéter à Dubaï, face à la 6e tête de série Kiki Bertens au premier tour. S’adressant aux médias belges, Kim a plaisanté sur le fait que son fils Jack voulait qu’elle perde tôt et rentre chez elle, pas habituée à rester loin de sa mère trop longtemps.