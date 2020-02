WTA International Lyon 2020: Photo

Nouveau tournoi dans le calendrier du tennis féminin, celui-ci est en France et se joue en surface rapide indoor. Totalement déplacé dans le calendrier, il rassemble dans cette première édition une affiche intéressante dirigée par Sofia Kenin et avec une large représentation locale: Mladenovic, Garcia, Cornet, Dodin et Parmentier. Les joueurs à suivre cette semaine seront le Belge Van Uytvanck, le Hongrois Babos, le Russe Kasatkina, l’Allemand Friedsam et l’Italien Giorgi. Paula Badosa Elle sera la seule représentante espagnole pour le moment dans le tirage au sort et aura un match difficile au premier tour contre le Slovaque Kuzmova.

