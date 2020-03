WTA Lyon Open Day 3 Predictions Inclining Sofia Kenin vs Vitalia Diatchenko

Le tennis divertissant n’a pas manqué jusqu’à présent à l’Open de Lyon de la WTA et avec les meilleures têtes de série qui se joindront à la mêlée le troisième jour, l’excitation devrait continuer pour les fans du sud de la France. Mais qui progressera et qui succombera à la défaite?

Lyon Open Day Three Predictions

Viktoriya Tomova contre Alison Van Uytvanck

Tête à tête: première rencontre

Alison Van Uytvanck, qui a joué du tennis fin récemment, a pris un bon départ dans sa campagne de l’Open de Lyon, licenciant Katarzyna Kawa au premier tour pour la perte de seulement quatre matchs. Mais la Belge, classée cinquième cette semaine, pourrait faire face à une résistance plus sévère dans les 16 derniers contre la Bulgarie Viktoriya Tomova, qui a battu Magdalena Frech de Pologne, 7-5 6-7 6-4, au premier tour. Tomova mérite un vrai crédit pour le grain qu’elle a montré en retirant cette victoire. Cependant, ce serait probablement une bataille difficile pour Tomova dans le meilleur des cas, avec Van Uytvanck toujours un joueur dangereux à l’intérieur. Et après sa longue bataille au premier tour avec Frech, ce sera sûrement un match trop loin.

Prédiction: Van Uytvanck en 2

Camila Giorgi vs Alize Cornet

Tête à tête: Giorgi 4-2 Cornet

Camila Giorgi et Alize Cornet ayant disputé des matchs mémorables dans le passé, cela pourrait bien être le match de la troisième journée à l’Open de Lyon. Giorgi a fait un début de saison plutôt indifférent, son meilleur montrant une course au troisième tour à l’Open d’Australie. Mais elle a décroché une victoire assez confortable au premier tour à Lyon, battant Vera Lapko de Biélorussie en sets, 6-3 6-4 pour mettre en place cet affrontement au deuxième tour avec la quatrième tête de série Cornet.

La Française a également impressionné au premier tour, terminant fort pour battre Antonia Lottner, d’Allemagne, 7-5 6-0. Cependant, elle a lutté contre Giorgi récemment, après avoir perdu quatre matchs au rebond contre l’Italienne, récemment victime d’un martèlement 1-6 2-6 dans les mains du Bronx en septembre dernier. Et avec les conditions en salle de l’Open de Lyon susceptibles de favoriser le Giorgi le plus agressif, attendez-vous à ce que l’Italien revienne en tête.

Prédiction: Giorgi en 3

Sofia Kenin contre Vitalia Diatchenko

Tête à tête: Diatchenko 1-0 Kenin

L’Open de Lyon peut sembler une étape un peu étrange sur le calendrier n ° 5 mondial et de la championne d’Open d’Australie Sofia Kenin. Après tout, elle n’est pas seulement la seule membre du top 10 du tirage au sort, elle est la seule membre du top 30 à jouer à Lyon, avec la deuxième tête de série Kristina Mladenovic 34 places en dessous d’elle dans le classement WTA. Mais Kenin, malgré sa superbe course au titre à Melbourne Park, est un joueur qui a besoin d’une victoire, après avoir perdu au premier tour à Dubaï et à Doha.

Elle ne peut cependant pas être ravie de voir Vitalia Diatchenko de l’autre côté du filet lors de son premier match à Lyon. La Russe l’a battue 6-1 6-4 lors de leur seule rencontre précédente, mais en 2018 sur l’herbe à Wimbledon. Kenin s’est nettement améliorée entre-temps et est évidemment plus à l’aise sur les terrains durs que sur l’herbe. Néanmoins, Diatchenko peut être un adversaire difficile à affronter, en particulier pour un joueur apparemment à court de rythme. Mais Kenin est le meilleur joueur, de loin, et cette qualité devrait faire la différence.

Prédiction: Kenin en 3

Caroline Garcia vs Ysaline Bonaventure

Tête à tête: première rencontre

Que Caroline Garcia soit talentueuse ne fait aucun doute. Mais la Française semble manquer de quelque chose, que ce soit la croyance en soi ou l’application, et elle n’a pas réussi à tirer le meilleur parti de son talent en conséquence, au lieu de cela languissant en dehors du top 40. Elle a cependant bien joué en elle affrontement au premier tour avec Greet Minnen à l’Open de Lyon, devançant le Belge dans un bris d’égalité en troisième set. Son adversaire, Ysaline Bonaventure, a connu une sortie un peu plus simple, prenant le dessus sur Marta Kostyuk 6-4 6-4. Mais avec une foule certaine d’être fermement derrière Garcia, la Française devrait avoir juste assez de puissance et de variété pour relever le défi de Bonaventure.

Prédiction: Garcia en 3

Mandy Minella contre Océane Dodin

Tête à tête: première rencontre

Mandy Minella a trouvé des victoires exceptionnellement difficiles à obtenir ces derniers temps et a affiché un bilan décevant 2-5 jusqu’à présent en 2020, aucune de ses victoires n’ayant été remportée au niveau de la tournée. En effet, ce sera son premier match de la saison dans le tableau principal d’un événement ITF. Océane Dodin, quant à elle, a également joué la plupart de son tennis au niveau ITF, mais avec un peu plus de succès et elle arrive à l’Open de Lyon fraîchement gagnée du titre à Macon, où elle a battu Jessika Ponchet d’un set down en finale. Le mois dernier, elle a franchi les qualifications à Saint-Pétersbourg pour atteindre les quarts de finale. Bref, elle est clairement la joueuse de forme. Attendez-vous à ce qu’elle avance en conséquence.

Prédiction: Dodin en 2

