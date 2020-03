WTA Lyon Open Day 4 Predictions Inclining Sofia Kenin vs Jaqueline Cristian

Le tennis divertissant n’a pas manqué jusqu’à présent à l’Open de Lyon WTA et l’excitation devrait se poursuivre le quatrième jour avec la conclusion du deuxième tour. Mais qui réservera sa place en quart de finale?

Lyon Open Day Four Predictions

Viktoria Kuzmova vs Tereza Martincova

Tête à tête: première rencontre

Viktoria Kuzmova a probablement une belle carrière devant elle, mais la Slovaque a plutôt perdu son chemin au cours de la dernière année, tombant de son meilleur classement en carrière de # 45 mondiale à l’extérieur du top 85 mondial. Elle a été testée au premier tour à l’Open de Lyon, mais a finalement remporté une victoire méritée 6-2 2-6 6-2 contre la Hollandaise Lesley Kerkhove. Mais elle n’a réalisé que 54% de ses premiers services dans ce match, ce qu’elle voudra sûrement améliorer contre Tereza Martincova.

La joueuse de 25 ans n’a pas encore percé dans le top 100 mondial, mais elle a bien joué ces derniers temps, notamment en se qualifiant pour atteindre le deuxième tour de l’Open du Qatar, emportant le premier set Maria Sakkari. Elle aussi a dû travailler dur pour sa place au deuxième tour à Lyon, mais a relevé le défi d’Ana Bogdan en trois sets. Cependant, avec la confiance de Kuzmova sûrement quelque peu renouvelée par sa victoire, attendez-vous à ce que la Slovaque, qui a été l’une des 50 meilleures joueuses pour une bonne raison, devance celle-ci.

Prédiction: Kuzmova en 3

Intégrer à partir de .

Daria Kasatkina vs Irina Bara

Tête à tête: première rencontre

Daria Kasatkina n’était pas à son meilleur dans sa victoire au premier tour contre Pauline Parmentier, gaspillant une balle de match dans le deuxième set avant de finalement l’emporter 6-2 5-7 6-4. Mais la Russe n’a pas joué son meilleur tennis depuis un certain temps maintenant, donc cette performance plutôt terne ne devrait pas être considérée comme une énorme surprise. Ce qui est important, c’est qu’elle a trouvé un moyen de franchir la ligne d’arrivée, un exploit rendu encore plus impressionnant par le fait qu’elle a affronté une joueuse française à domicile.

Mais elle pourrait bien avoir besoin de retrouver cet esprit de combat au deuxième tour lorsqu’elle affrontera Irina Bara, qui connaît une belle course à l’Open de Lyon. Le Roumain, classé en dehors du top 150 au # 168 mondial, a pris d’assaut les qualifications sans perdre un set, avant de bouleverser le vétéran Timea Babos 6-3 6-7 6-4 au premier tour. Elle a montré un sang-froid admirable dans ce match et a pu maximiser son jeu contre un adversaire rusé. Mais Bara n’a pas le pouvoir de frapper régulièrement les vainqueurs et, par conséquent, si Kasatkina est capable de jouer quelque chose comme elle, elle devrait avoir assez pour atteindre les huit derniers.

Prédiction: Kasatkina en 3

Intégrer à partir de .

Sofia Kenin vs Jaqueline Cristian

Tête à tête: première rencontre

Sofia Kenin a marqué sa première victoire en tournée depuis sa victoire à l’Open d’Australie au premier tour de l’Open de Lyon, battant Vitalia Diatchenko en deux sets. C’était un match dans lequel elle a montré sa qualité et qui augure bien pour ses chances de progresser cette semaine. Jaqueline Cristian, quant à elle, a excellé jusqu’à présent à Lyon, battant Nuria Parrizas-Diaz et Lara Salden lors des qualifications avant de marteler Priscilla Hon au premier tour du tableau principal. Cependant, Kenin marquera une étape significative dans la qualité de son opposition et il ne semble pas probable que Cristian soit prêt à le faire.

Prédiction: Kenin en 2

Intégrer à partir de .

Anna-Lena Friedsam contre Kristina Mladenovic

Tête à tête: Mladenovic 1-0 Friedsam

Kristina Mladenovic a démarré lentement sa campagne de l’Open de Lyon, mais s’est remise de perdre le premier set face à sa compatriote Chloé Pacquet pour s’imposer en trois manches. Cette victoire a créé un affrontement au deuxième tour avec l’Allemande Anna-Lena Friedsam, qui a impressionné lors de sa victoire 6-2 6-2 contre Anastasiya Komardina, une victoire qui aura sûrement donné à Friedsam une réelle confiance dans ses chances pour la semaine prochaine. Elle a perdu son seul match précédent contre Mladenovic, mais il est survenu il y a quatre ans sur le gazon à Eastbourne. Avec Friedsam dans la meilleure forme, attendez-vous à ce qu’elle surmonte Mladenovic et la foule vocale française pour venger cette défaite, même si elle devra probablement faire le maximum pour le faire.

Prédiction: Friedsam en 3

Photo principale:

Intégrer à partir de .