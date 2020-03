WTA Lyon Open Demifinal Predictions Inclining Sofia Kenin vs Alison Van Uytvanck

La demi-finale de l’Open de Lyon de la WTA devrait offrir aux fans du sud de la France de nombreuses actions divertissantes, avec le champion en titre de l’Open d’Australie parmi ceux qui devraient être en action. Mais qui réservera sa place lors de la finale de dimanche?

Pronostics de l’Open de Lyon

Daria Kasatkina contre Anna-Lena Friedsam

Tête à tête: Kasatkina 2-0 Friedsam

Daria Kasatkina a dû travailler dur pour sa place en demi-finale, après avoir remporté des victoires sur Pauline Parmentier, Irina Bara et Camila Giorgi. Bien que Parmentier et Giorgi lui aient pris la distance, Kasatkina pourrait bien avoir profité du temps passé sur le terrain, avec des victoires difficiles à obtenir pour l’ancien # 10 mondial ces derniers mois. Et elle abordera sûrement cette demi-finale avec confiance après avoir battu Anna-Lena Friedsam lors de leurs deux rencontres précédentes.

Cela dit, Friedsam a fait bonne figure jusqu’à présent à l’Open de Lyon. Elle a ouvert sa campagne avec une victoire 6-2 6-2 sur la Russe Anastasiya Komardina, avant de bouleverser la deuxième tête de série Kristina Mladenovic 6-3 6-3. Elle a ensuite assuré sa place en demi-finale en ralliant Viktoria Kuzmova, 3-6 7-6 6-2. En effet, Friedsam a été suffisamment impressionnante cette semaine pour suggérer qu’elle va s’arrêter. Avec Kasatkina n’ayant pas tout à fait frappé ses sangles, attendez-vous à ce que ce soit l’Allemand qui atteigne la finale.

Prédiction: Friedsam en 3

Sofia Kenin contre Alison Van Uytvanck

Tête à tête: Van Uytvanck 2-1 Kenin

Après avoir remporté l’Open d’Australie en janvier, Sofia Kenin semblait initialement avoir du mal à s’adapter à la vie de championne du Grand Chelem, après avoir perdu au premier tour à Dubaï et à Doha. Mais elle a marqué une victoire de confiance sur l’orthodoxe Vitalia Diatchenko au premier tour et l’a soutenue avec des victoires en trois sets contre Jaqueline Cristian et le qualificatif Oceane Dodin pour atteindre sa première demi-finale depuis l’Open d’Australie.

Alison Van Uytvanck, quant à elle, a commencé sa campagne de l’Open de Lyon par une victoire complète 6-1 6-3 sur Katarzyna Kawa. Elle est ensuite revenue d’un set down pour battre Viktoriya Tomova, avant d’écarter le défi de la troisième tête de série Caroline Garcia pour la perte de seulement quatre matchs. Cela lui aura sûrement donné une réelle confiance en demi-finale, d’autant plus qu’elle a battu Kenin lors de deux de leurs trois rencontres précédentes. Mais Kenin est le numéro 5 mondial pour une raison et a trouvé un moyen de gagner cette semaine même lorsqu’elle n’est pas à son meilleur. Attendez-vous à ce qu’elle le fasse à nouveau.

Prédiction: Kenin en 3

