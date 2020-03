WTA Lyon Open Final Prediction – Sofia Kenin vs Anna-Lena Friedsam

Seules deux femmes restent en lice à l’Open de Lyon WTA. Mais sera-ce la championne de l’Open d’Australie Sofia Kenin ou Anna-Lena Friedsam, relativement peu connue, qui revendique le titre dans le sud de la France?

Prévision finale de l’Open de Lyon

Sofia Kenin contre Anna-Lena Friedsam

Tête à tête: première rencontre

Kenin est arrivée à l’Open de Lyon, une joueuse en quête de victoires après un février décevant à la suite de son triomphe à l’Open d’Australie. L’Américaine a perdu au premier tour à Dubaï et à Doha, même si elle a fait face à des tirages difficiles à Elena Rybakina et Dayana Yastremska. Néanmoins, sa victoire 6-3 6-4 contre la peu orthodoxe Vitalia Diatchenko au premier tour à Lyon était sûrement un retour bienvenu aux manières de gagner pour Kenin.

Mais si cette victoire était suffisamment confortable pour la 5e mondiale, elle a dû travailler dur depuis. La qualificative Jaqueline Cristian lui a pris le premier set au deuxième tour, avec Kenin forcé de sauver une balle de match en route vers une victoire 5-7 7-6 6-4 âprement disputée. En quart de finale, la Française Océane Dodin lui a fait subir un autre test, mais elle a réussi une victoire 6-1 6-7 6-2. Puis, dans ce qui fut sûrement son match le plus difficile de la semaine, elle a devancé Alison Van Uytvanck, 7-6 6-7 7-6, dans les quatre derniers.

Friedsam, quant à elle, a apprécié ce qui doit être considéré comme l’une des plus belles semaines de sa carrière. Elle a ouvert sa campagne avec une victoire complète 6-2 6-2 contre la Russe Anastasiya Komardina. Elle a soutenu cela en bouleversant la deuxième tête de série Kristina Mladenovic pour la perte de seulement six matchs, avant de se battre contre Viktoria Kuzmova, tête de série huitième, d’un set down pour atteindre les demi-finales. Là, elle a devancé Daria Kasatkina, 6-3 3-6 6-2, dans une affaire de bascule.

Kenin n’a pas encore joué son meilleur tennis jusqu’à présent à l’Open de Lyon. Mais elle a réussi à décrocher des victoires, en s’appuyant autant sur sa sensibilité tactique et sa polyvalence que sur la qualité de sa production de coups. Cela suggère que le Friedsam en forme pourra le garder proche. Elle a semblé à l’aise de jouer sur le pied avant toute la semaine, gardant ses adversaires déséquilibrés avec une variété de frappe de balle agressive et une bonne variété, en particulier du côté du revers.

Mais Kenin a montré tout au long de sa carrière naissante qu’elle peut trouver un moyen de gagner même avec son dos contre le mur. Et lorsque la pression est au rendez-vous, avec ce match offrant à Friedsam la chance non seulement de remporter son premier titre WTA mais aussi de battre une championne en titre du Grand Chelem, l’Allemande peut trouver cela beaucoup plus difficile à exécuter. Attendez-vous à une compétition serrée, mais à Kenin pour réclamer une victoire étroite et son deuxième titre de la saison.

Prédiction: Kenin en 3

