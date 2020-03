WTA Monterrey Day 2 Predictions Inclining Kim Clijsters vs Johanna Konta

Ce fut une journée d’ouverture passionnante pour le tournoi WTA Monterrey et l’action se poursuit le jour 2 alors que nous avons une autre série de matchs divertissants! Qui passera au deuxième tour et qui échouera? Continuez à lire pour le découvrir!

WTA Monterrey Day 2 Predictions

Stefanie Voegele contre Leylah Fernandez

Face à face: jamais joué

Stefanie Voegele s’est qualifiée pour Monterrey avec des victoires sur deux Italiennes, éliminant Sara Errani et Martina Trevisan. Voegele a bien fait de venger sa défaite contre Errani lors des qualifications d’Acapulco la semaine dernière. Leylah Fernandez a réalisé une course incroyable à Acapulco, entrant dans un set du titre avant de tomber contre Heather Watson en trois sets. Le coup droit gaucher de Fernandez est méchant et a été l’une des principales raisons pour lesquelles elle a fait sa course la semaine dernière.

Ces deux-là n’ont jamais joué auparavant. Fernandez devra faire face aux attentes et à la fatigue accrues qui accompagnent une longue semaine avant. Fernandez a dû se qualifier et gagner six matchs pour atteindre la finale d’Acapulco. Étant donné que Voegele a montré suffisamment de forme pour passer les qualifications, je pense qu’elle bat Fernandez ici. Voegele passe à autre chose.

Prédiction: Voegele en 3

Elina Svitolina vs Danka Kovinic

Face à face: 2-0 Svitolina

Elina Svitolina a connu un début de saison difficile selon ses critères, n’ayant pas remporté plus de deux matchs dans un tournoi jusqu’à présent et est actuellement sur une séquence de trois défaites consécutives. Danka Kovinic est également actuellement sur une séquence de trois défaites consécutives, mais elle a atteint les demi-finales d’un tournoi WTA Challenger à Taiwan avant de s’incliner contre Vitalia Diatchenko.

Svitolina mène la tête à tête 2-0, bien que les deux matches aient été sur terre battue. Svitolina est beaucoup plus cohérente par rapport à la ligne de base que Kovinic et cela devrait être la différence dans ce match. Svitolina devrait prendre le dessus dans les longs rallyes et cela devrait faire la différence dans ce match. Svitolina avance.

Prédiction: Svitolina en 2

Victoria Azarenka contre Tamara Zidansek

Face à face: jamais joué

Victoria Azarenka entame sa saison 2020 à Monterrey! Il sera intéressant de voir comment elle se comportera lors de l’édition de cette année du tournoi, où elle a atteint la finale l’année dernière avant de tomber contre Garbine Muguruza. Tamara Zidansek a atteint les quarts de finale d’Acapulco la semaine dernière. Zidansek a battu Anna Kalinskaya et Kaja Juvan avant de s’incliner face à Renata Zarazua en quart de finale.

Ces deux-là n’ont jamais joué auparavant. Attendez-vous à ce qu’Azarenka soit rouillé dans ce match. Malgré cela, la meilleure surface de Zidansek est de loin l’argile, où son coup droit lourd peut faire le plus de dégâts. Donc, étant donné sa forme à Acapulco la semaine dernière et la rouille d’Azarenka, Zidansek devrait être en mesure de faire ce match serré, Azarenka finira par se retirer et atteindre le deuxième tour de Monterrey.

Prédiction: Azarenka en 3

Kim Clijsters contre Johanna Konta

Face à face: jamais joué

Kim Clijsters a connu un retour assez réussi sur le circuit WTA, s’inclinant 6-2 7-6 (6) contre Garbine Muguruza au premier tour de Dubaï. Clijsters a combattu dur, mais Muguruza a été le meilleur joueur de la journée, ce qui est à prévoir étant donné que ce n’est que le tout début du retour de Clijster. Johanna Konta a connu un début de saison difficile. Konta a perdu les trois premiers matches de l’année et est tombé en quatre matches consécutifs au total.

Ces deux-là n’ont jamais joué auparavant. Bien que Konta soit complètement hors de forme, elle est toujours la meilleure joueuse actuellement par rapport à Clijsters alors qu’elle tente de revenir sur le circuit WTA. Clijsters a plutôt bien joué contre Muguruza, mais il reste à voir si elle pourra maintenir ce niveau tournoi par tournoi. La capacité des Clijsters à s’y accrocher dans un long match est également en suspens. Alors que Clijsters rapprochera ce match, Konta passera au deuxième tour.

Prédiction: Konta en 3

