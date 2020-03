WTA Monterrey Day 3 Predictions Including Leylah Fernandez vs Sloane Stephens

Une semaine passionnante de tennis à Monterrey se poursuit mercredi avec des affrontements amusants au deuxième tour. Avec les quarts de finale en jeu, qui sera à la hauteur et qui échouera? Continuez à lire pour le découvrir!

WTA Monterrey Day 3 Predictions

Kateryna Bondarenko contre Rebecca Peterson

Face à face: jamais joué

Kateryna Bondarenko a bien fait de revenir d’un déficit de set contre Sara Sorribes Tormo pour l’emporter en trois sets. Rebecca Peterson a elle-même récupéré d’un set et d’un déficit de rupture, éliminant Kateryna Kozlova pour atteindre le deuxième tour. Ces deux-là n’ont jamais joué auparavant. Alors que Peterson a connu une saison difficile jusqu’à présent, son niveau de base est supérieur à celui de Bondarenko. Cherchez la victoire sur Kozlova pour déclencher la saison de Peterson et elle battra Bondarenko pour se rendre en quart de finale à Monterrey.

Prédiction: Peterson en 2

Anna Karolina Schmiedlova contre Marie Bouzkova

Face à face: jamais joué

Anna Karolina Schmiedlova a réussi les qualifications sans perdre un set, puis a battu Venus Williams au premier tour d’un set down. Marie Bouzkova a battu la perdante chanceuse Kristina Kucova en deux sets. Ces deux-là n’ont jamais joué auparavant. Schmiedlova joue très bien cette semaine, contre-frappant à un niveau très élevé. Alors que Bouzkova est un joueur très constant, Schmiedlova a un peu plus de puissance de feu que Bouzkova et peut attaquer un peu plus facilement. Attendez-vous à ce que Schmiedlova décroche une victoire difficile au deuxième tour de Monterrey.

Prédiction: Schmiedlova en 3

Yafan Wang contre Astra Sharma

Face à face: jamais joué

Yafan Wang a remporté sa première victoire de la saison au premier tour, battant Lara Arruabarrena sans perdre un set. La perdante chanceuse Astra Sharma a remporté une victoire confortable sur Nina Stojanovic au premier tour de Monterrey. Ces deux-là n’ont jamais joué auparavant. Sharma a un peu plus de pouvoir que Wang, mais est nettement plus erratique par rapport à la ligne de base. Alors que Sharma a bien fait de profiter de sa position de perdante chanceuse dans le tirage au sort, Wang se qualifiera pour les quarts de finale de Monterrey.

Prédiction: Wang en 2

Leylah Fernandez contre Sloane Stephens

Face à face: jamais joué

Leylah Fernandez a bien soutenu sa course vers la finale à Acapulco, battant Stefanie Voegele en deux sets. Sloane Stephens a bien fait d’obtenir sa première victoire de la saison sur Emma Navarro en trois sets. Ces deux-là n’ont jamais joué auparavant. Fernandez utilise son coup droit gaucher très efficacement pour dicter le jeu, mais doit sûrement ressentir une certaine fatigue de sa longue semaine la semaine dernière. Stephens n’a pas semblé très convaincante contre Navarro, mais elle semble motivée cette semaine et ne donnera pas à Fernandez un tas de points faciles. Cherchez Stephens à épuiser Fernandez pour atteindre les huit derniers à Monterrey.

Prédiction: Stephens en 3

