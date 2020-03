Leylah-Annie Fernández est prêt à révolutionner le circuit WTA cette saison et à devenir le jeune diamant à l’état brut qui sera poli sur la base de victoires inoubliables. Après sa magnifique semaine à Acapulco, le Canadien de 17 ans avance dans le WTA International Monterrey 2020 après avoir battu Sloane Stephens par 6-7 (4) 6-3 6-3, dans une démonstration de cohérence mentale et de clairvoyance tactique. Son rival en quart de finale sortira du duel entre Svitolina et Govortsova.

