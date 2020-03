WTA Monterrey Open Day 1 Predictions Including Venus Williams vs Anna Karolina Schmiedlova

Avec le très important Sunshine Double qui se profile à l’horizon, le terrain de l’Open de Monterrey de la WTA sera sûrement désespéré de prendre de l’élan avant Indian Wells. Le premier jour, l’action divertissante ne devrait pas manquer, avec un certain nombre de noms d’étoiles prêts à être portés devant le tribunal. Mais qui sortira vainqueur?

Monterrey Open Day One Predictions

Wang Yafan vs Lara Arruabarrena

Tête à tête: première rencontre

Wang Yafan a fait un début de saison misérable, affichant un record de 1-5 pour commencer l’année. En fait, la Chinoise a perdu ses cinq derniers matches, sa défense du titre à Acapulco se terminant par une défaite en deux sets aux mains de son compatriote Wang Xiyu au premier tour. En conséquence, elle arrive à l’Open de Monterrey désespérément besoin de quelques victoires. Mais elle pourrait en trouver un difficile à trouver contre la qualification espagnole Lara Arruabarrena lors de la première rencontre entre les deux.

Arruabarrena a bien joué dans les qualifications, battant Madison Inglis et Caroline Dolehide, les mieux classées, sans perdre un set. Et avec son style défensif et contre-poinçonnant, elle donnera probablement peu de choses dans les échanges de base. Avec Wang sentant la pression de ne pas avoir gagné de match depuis la première semaine de la saison à Shenzhen, elle pourrait bien avoir du mal à s’imposer contre Arruabarrena. Attendez-vous à ce que l’Espagnol avance.

Prédiction: Arruabarrena en 3

Olga Govortsova contre Caroline Dolehide

Tête à tête: Dolehide 2-0 Govortsova

Olga Govortsova arrive à l’Open de Monterrey en pleine forme. Lors de sa dernière sortie, elle a remporté un tournoi ITF de 100 000 $ à Nicholasville et elle a déjà battu Marcela Zacarias et Kristina Kucova lors des qualifications à Monterrey, toutes deux de façon assez complète. Mais elle pourrait être confrontée à un test difficile contre le Dolehide des États-Unis. L’Américaine a atteint le tableau principal en tant que perdante chanceuse, après avoir battu Ana Sofia Sanchez en trois sets au premier tour de qualification avant de perdre contre Arruabarrena.

Bien que cette défaite ait pu lui faire perdre confiance, elle a remporté ses deux rencontres précédentes avec Govortsova, y compris plus tôt cette saison à l’Open d’Australie au deuxième tour des qualifications. Ainsi, alors que Govortsova peut être en meilleure forme, cela semble être un match qu’elle n’apprécie pas. Et il n’est pas difficile de comprendre pourquoi. Dolehide a une puissance de feu dans son jeu que la Biélorusse ne peut tout simplement pas égaler. Attendez-vous à un concours plus serré que lors de leurs réunions précédentes, mais au même résultat final.

Prédiction: Dolehide en 3

Venus Williams contre Anna Karolina Schmiedlova

Tête à tête: Williams 1-1 Schmiedlova

Venus Williams est peut-être l’une des plus grandes championnes de l’histoire du football féminin, mais elle a eu beaucoup de mal ces derniers temps. Elle a perdu ses quatre derniers matchs, y compris les deux qu’elle a disputés jusqu’à présent en 2020. Cela malgré avoir détenu sept balles de match lors d’une défaite en trois sets contre Kaja Juvan au premier tour la semaine dernière à l’Open du Mexique à Acapulco. Anna Karolina Schmiedlova, en revanche, devrait être pleine de confiance après s’être qualifiée à l’Open de Monterrey sans perdre un set.

L’Allemande a remporté de belles victoires sur Lizette Cabrera et Varvara Flink pour assurer sa place dans le tableau principal. Elle a également battu Williams lors de leur dernière rencontre, quoique sur terre battue, l’Américaine ayant remporté son seul match sur un terrain dur, bien que les deux matches aient été joués en 2014. Beaucoup de choses ont changé depuis, en particulier pour Williams. Au mieux, elle gagnerait presque certainement ce match, mais elle n’est plus la joueuse qu’elle était. Attendez-vous à ce que la cohérence de Schmiedlova par rapport à la ligne de base soit décisive.

Prédiction: Schmiedlova en 3

Sloane Stephens contre Emma Navarro

Tête à tête: première rencontre

Sloane Stephens est un autre joueur qui arrive à l’Open de Monterrey dans le besoin d’une victoire, après avoir perdu ses cinq derniers matchs. Cette série de défaites remonte à l’Open de Chine de la saison dernière, Stephens ayant semblé léthargique et manquant d’application lors de ses quatre défaites jusqu’ici cette saison. Et à moins qu’elle ne puisse commencer à gagner des matchs, et bientôt, elle fait face à la réelle possibilité d’être invaincue à l’Open de France, où elle a atteint la finale en 2018 (perdue contre Simona Halep).

Mais son affrontement au premier tour avec Emma Navarro à Monterrey pourrait être l’occasion idéale pour Stephens de reprendre le chemin de la victoire. Navarro, âgée de 18 ans, joue à Monterrey en tant que joker, avec son premier match de la saison sur le WTA Tour. Mais même au niveau de l’ITF, ses résultats sont mitigés, Navarro détenant un record de 1-3 pour l’année jusqu’à présent. Et bien que Stephens soit peut-être hors de forme, il s’agit toujours d’un véritable progrès en classe pour le Mexicain. Attendez-vous à l’athlétisme et à la constance de Stephens pour lui donner un avantage décisif.

Prédiction: Stephens en 2

