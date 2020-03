WTA Monterrey Open Demifinal Predictions Incluant Arantxa Rus vs Elina Svitolina

Après une semaine passionnante de tennis à l’Open de Monterrey, seules quatre femmes restent en lice pour le titre. Tous seront sûrement désespérés de maintenir leur élan avant l’important Sunshine Double à Indian Wells et Miami. Mais qui va gérer la pression et réserver sa place en finale?

Monterrey Open Demifinal Predictions

Marie Bouzkova vs Johanna Konta

Tête à tête: première rencontre

Marie Bouzkova a joué jusqu’à présent certains des meilleurs tennis de sa carrière à l’Open de Monterrey. Le Tchèque n’a pas encore perdu un set et a marqué une victoire confortable sur Wang Yafan en quart de finale. Johanna Konta, en revanche, a connu une période plus difficile en quart de finale. Mais elle s’est ralliée d’un set down, avant de combler un déficit de 2-5 dans le décideur, économisant deux balles de match, pour battre la jeune arme russe Anastasia Potapova.

Ce sera la première rencontre entre les deux, mais Bouzkova joue un jeu similaire à Potapova, avec les deux contre-coups les plus confortables. Ce qui peut inquiéter Konta, cependant, c’est que Bouzkova est en bien meilleure forme que le Russe. Elle fera probablement travailler Konta dur à partir de la ligne de base et s’attendra à ce qu’elle donne peu par le biais d’erreurs non forcées. Konta, après une période de lutte avec blessure, a bien fait d’atteindre les demi-finales, mais attendez-vous à ce que ce soit Bouzkova qui se tienne une place en finale.

Prédiction: Bouzkova en 3

Intégrer à partir de .

Arantxa Rus contre Elina Svitolina

Tête à tête: Rus 1-0 Svitolina

Arantxa Rus a facilement battu Rebecca Peterson en quart de finale à l’Open de Monterrey, perdant seulement deux matchs dans sa victoire écrasante sur la Suédoise. Cela lui aura sûrement donné une réelle confiance avant cette demi-finale. Mais Elina Svitolina a également impressionné en quart de finale, en battant la forme Leylah Annie Fernandez, finaliste la semaine dernière à Acapulco, en deux sets. Il semble qu’après un début de saison difficile, Svitolina retrouve une forme à Monterrey.

Rus mène le tête-à-tête 1-0, mais leur seule rencontre précédente a eu lieu en 2011, Svitolina s’étant considérablement améliorée au cours des neuf dernières années. Néanmoins, Rus a joué très efficacement jusqu’à présent à l’Open de Monterrey, utilisant bien son gaucher. Mais Svitolina devrait présenter un test plus sévère. La constance et la profondeur de l’Ukrainienne sur le terrain, ainsi que sa couverture sur le terrain, devraient lui permettre de neutraliser le match de Rus et d’atteindre sa première finale de la saison.

Prédiction: Svitolina en 3

Photo principale:

Intégrer à partir de .