WTA Premier Dubai 2020: Photo

Le circuit WTA recommence à prendre de la chaleur avec le début du double Dubaï-Doha. Cette année Dubaï il accueille la catégorie Premier avec un cadre final haute tension dans lequel le Top10 se démarque Halep, Kenin, Bertens et Svitolina. De plus on retrouve des joueurs comme Kvitova, Muguruza, Sabalenka, Sakkari, Pavlyuchenkova, Yastremska ou Wang. Nous suivrons de près les développements des jeunes Anisimova et Vondrousova et, bien sûr, cette semaine l’attention va monopoliser le retour sur le ring de l’ex-numéro 1 Kim Clijsters.

.