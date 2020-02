WTA Premier St.Petersburg 2020: Photo

Le retour de la WTA d’Australie commence par un arrêt dans ce tournoi indoor plutôt que consolidé malgré sa jeunesse. Saint-Pétersbourg chaque année présente une image de quelque chose de niveau, qui met en évidence cette année Bencic, Kvitova et Bertens en tant que joueurs du Top10. La présence d’acteurs locaux tels que Kuznetsova, Kasatkina, Alexandrova et Kudermetova se démarque. Les joueurs à suivre seront le Letton Ostapenko (qui refait surface ces derniers mois) et Sevastova, le Français Garcia et Mladenovic, le Tchèque Vondrousova ou le Croate Vekic.

