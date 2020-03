WTA publie une mise à jour sur d’autres annulations possibles alors que l’incertitude des coronavirus se poursuit

La WTA dit qu’elle attend encore son heure avant de prendre une décision sur une nouvelle suspension de la saison 2020 en raison de l’épidémie de coronavirus.

Actuellement, la saison devrait reprendre le 20 avril pour l’Open d’Istanbul après l’annulation des tournois d’Indian Wells, Miami, Charleston, Guadalajara, Bogota et Stuttgart.

Cependant, le monde ne semble pas plus proche de maîtriser la crise des coronavirus, de sorte que la WTA garde les options ouvertes aussi longtemps qu’elles le peuvent.

“La WTA a l’obligation envers ses membres (joueurs et tournois) de fournir des opportunités de jeu et nous pensons qu’il est préférable de donner un peu plus de temps pour voir si de telles opportunités de jeu peuvent avoir lieu”, a déclaré une porte-parole de la WTA.

«Nous sommes en communication très active avec les événements européens sur terre battue et les événements sur gazon.

«Nous pensons qu’il est prudent et respectueux de se déplacer rapidement mais en même temps de ne pas simplement réagir, de prendre le temps nécessaire pour regarder et évaluer le swing européen dans la semaine à venir et d’avoir les conversations appropriées avec nos tournois et nos joueurs avant de faire cette décision.

“Nous espérons prendre notre décision dans la semaine à venir.”

