WTA Qatar Open Day 1 Predictions Including Amanda Anisimova vs Ekaterina Alexandrova

Le premier jour de l’Open de Qatar de la WTA devrait voir beaucoup d’action passionnante, avec 11 matchs intrigants au programme. Comme toujours, nous ici à LWOT offrirons nos prévisions pour autant de tennis que possible. Mais qui réservera sa place au second tour à Doha? Nous avons également des prévisions pour une deuxième série de matches de Doha.

Qatar Open Day One Predictions

Elise Mertens contre Wang Qiang

Tête à tête: Wang 3-2 Mertens

Cela pourrait être un affrontement au premier tour et cela témoigne de la force du peloton à l’Open du Qatar. Wang Qiang a connu un excellent début de saison à l’Open d’Australie, étourdissant Serena Williams au troisième tour, mais sa forme a plutôt diminué depuis. Elle aura sûrement été déçue d’avoir perdu face à la non-annoncée Leonie Kung en quart de finale à Hua Hin. Wang a suivi cela en perdant 0-6 3-6 contre nul autre qu’Elise Mertens à Dubaï lors de sa dernière sortie.

Cette lourde défaite pourrait bien lui laisser un peu de confiance avant ce match, d’autant plus qu’elle a également perdu contre Mertens à Wimbledon la saison dernière. La Belge a cependant lutté pour le type de cohérence qui lui permettrait de percer dans le top 10, ce qui est sûrement un objectif majeur pour la joueuse de 24 ans. Mais sa victoire sur Wang à Dubaï a été si complète qu’il est difficile de voir un résultat différent une semaine plus tard, même si le score pourrait bien être plus proche.

Prédiction: Mertens en 2

Karolina Muchova contre Magda Linette

Tête à tête: Muchova 1-1 Linette

Magda Linette a eu du mal à se lancer dans les premières semaines de 2020. Cependant, elle a trouvé une riche veine de forme à Hua Hin, où elle a remporté le titre au galop, battant la première finaliste Kung 6-3 6-2 dans le titre rencontre. Cependant, elle fait face à un test sévère au premier tour au Qatar contre Karolina Muchova. Cela dit, la Tchèque, qui a connu une percée en 2019, mise en évidence par une course aux quarts de finale à Wimbledon, a fait un début indifférent en 2020 et n’a qu’une seule victoire à son nom cette année cette année.

Quand elle est à son meilleur, sa précision depuis l’arrière du terrain, en particulier du côté du coup droit, et sa compétence dans le parvis en font un adversaire redoutable. Mais elle a du mal à jouer efficacement sur le pied avant cette saison, ce qui n’augure rien de bon pour ses chances face à la Linette en forme. Le pôle fait peu d’erreurs par rapport à la ligne de base et est assez rapide sur le terrain pour traquer beaucoup de balles. Attendez-vous à ce qu’elle écrase Muchova.

Prédiction: Linette en 3

Kristina Mladenovic contre Veronika Kudermetova

Tête à tête: première rencontre

Après un début de saison difficile, Kristina Mladenovic a trouvé une forme aux Championnats de tennis de Dubaï, atteignant les huitièmes de finale après avoir franchi les qualifications. Elle espère sûrement qu’elle pourra maintenir cette reprise de forme au Qatar Open. Mais Veronika Kudermetova a joué du tennis fin à part entière et a également fait les 16 derniers à Dubaï en tant que qualificative. Elle semble avoir beaucoup plus de conviction dans ses clichés pour le moment que la Française parfois apathique. Attendez-vous à ce que cela prouve la différence dans ce qui promet d’être un concours serré à Doha.

Prédiction: Kudermetova en 3

Amanda Anisimova vs Ekaterina Alexandrova

Tête à tête: première rencontre

Amanda Anisimova a clairement un avenir exceptionnellement brillant dans le sport, même si elle a été légèrement éclipsée par l’émergence de Coco Gauff encore plus jeune et de Sofia Kenin, deux ans son aînée, qui a remporté l’Open d’Australie en janvier. Il ne faut pas oublier qu’Anisimova est déjà demi-finaliste du Grand Chelem, alors qu’il n’a que 18 ans. Cependant, après un début de saison prometteur à l’ASB Classic arrêté par Serena Williams au cours des quatre derniers matchs, elle a plutôt perdu son chemin.

En effet, elle n’a plus gagné de match depuis, s’inclinant au premier tour à Melbourne Park et à Dubaï. Et elle fait face à un test difficile au premier tour à l’Open du Qatar sous la forme de l’Ekaterina Alexandrova en forme. Le Russe a remporté le titre à l’Open de Shenzhen, avant d’atteindre le troisième tour à Melbourne et les quatre derniers à Saint-Pétersbourg. Ses coups de fond ratés ont causé de sérieux problèmes aux adversaires et cela ne semble pas être un bon match pour l’Américaine, qui est clairement à court de croyances en ce moment.

Prédiction: Alexandrova en 3

