WTA Qatar Open Day 4 Predictions Inclining Garbine Muguruza vs Dayana Yastremska

Ce fut un début de semaine passionnant à Doha, avec quelques bouleversements époustouflants distribués le troisième jour. Et avec une place en quarts de finale sur la ligne lors de la quatrième journée de l’Open du Qatar, l’excitation devrait continuer. Mais qui réservera sa place dans les huit derniers matchs et qui s’effondrera pour vaincre?

Qatar Open Day Four Predictions

Karolina Pliskova vs Ons Jabeur

Tête à tête: Pliskova 1-0 Jabeur

Karolina Pliskova, qui cherche à remporter son deuxième titre au Qatar Open, a bien entamé sa campagne, renvoyant la Américaine Bernarda Pera 6-3 6-0 en seulement 56 minutes après un au revoir au premier tour. Mais le Tchèque pourrait faire face à un test plus sévère dans le deuxième match contre le quart de finaliste de l’Open d’Australie Ons Jabeur. La Tunisienne excelle à perturber le rythme de son adversaire et elle cherchera à empêcher Pliskova de dominer depuis la ligne de fond. Mais Pliskova a réussi à trouver un chemin à travers Jabeur à l’US Open, remportant une rencontre âprement disputée au troisième tour, et elle devrait pouvoir faire de même à Doha.

Prédiction: Pliskova en 3

Amanda Anisimova vs Svetlana Kuznetsova

Tête à tête: première rencontre

La puissance facile et la capacité d’Amanda Anisimova à rediriger le ballon pourraient bien lui donner l’avantage sur la fidèle vétérane Svetlana Kuznetsova. Le jeune canon américain a certainement impressionné jusqu’à présent à l’Open du Qatar, marquant d’excellentes victoires sur la forme Ekaterina Alexandrova et la troisième tête de série Elina Svitolina, toutes deux en deux sets. Mais elle n’aura pas les choses à sa façon contre Kuznetsova, qui a semblé forte en battant Cagla Buyukakcay et Iga Swiatek. Néanmoins, après ce qui a été difficile pendant six mois pour le phénomène de l’adolescence, les toiles d’araignées semblent se dissiper, Anisimova semblant être proche de son mieux, mentalement et physiquement.

Prédiction: Anisimova en 3

Maria Sakkari vs Aryna Sabalenka

Tête à tête: Sabalenka 2-1 Sakkari

Deux gros frappeurs, des serveurs solides et des déménageurs sportifs s’affronteront pour la deuxième fois en autant de semaines lorsque Aryna Sabalenka entrera en jeu pour affronter Maria Sakkari. C’est le Biélorusse qui s’est imposé à Dubaï, battant Sakkari 6-2 4-6 6-1 après une longue bataille au premier tour. Mais Sakkari aura sans aucun doute été extrêmement frustrée par cette défaite, en particulier après avoir effectué un si bon début de saison. Attendez-vous à ce qu’elle fasse les ajustements tactiques nécessaires pour mieux garder le ballon hors des zones de frappe de Sabalenka et niveler leur tête à tête en conséquence.

Prédiction: Sakkari en 3

Garbine Muguruza vs Dayana Yastremska

Tête à tête: Yastremska 2-1 Muguruza

Sur le papier, cela ressemble à un match difficile pour Garbine Muguruza, avec Dayana Yastremska en excellente forme. L’Ukrainienne a ouvert sa campagne du Qatar Open en battant Kirsten Flipkens, 6-2 6-4, et l’Ukrainienne l’a soutenu en bouleversant la championne de l’Open d’Australie Sofia Kenin, l’Américaine étant frustrée par son manque de rythme. Yastremska a montré un sang-froid admirable dans ce match, se ralliant de 0-3 au deuxième set en remportant cinq matchs consécutifs, scellant finalement une victoire 6-3 7-6.

Mais Muguruza, qui a atteint sa première finale du Grand Chelem depuis 2018 à l’Open d’Australie en janvier, a également impressionné récemment. L’Espagnole a battu Daria Kasatkina 7-5 5-7 6-3 dans son premier match et elle a soutenu cela en battant Ajla Tomljanovic 6-1 6-2. Si elle peut continuer à utiliser ses tirs linéaires, en particulier son revers sur toute la ligne, à bon escient, attendez-vous à ce qu’elle soit trop forte pour Yastremska, qui peut avoir du mal à se précipiter.

Prédiction: Muguruza en 2

