WTA Qatar Open Final Prediction – Petra Kvitova vs Aryna Sabalenka

Après une semaine passionnante de tennis à l’Open du Qatar, nous sommes aux deux dernières femmes devant ce qui promet d’être une excellente finale, dominée par les gros coups. Mais qui revendiquera le titre à Doha?

Qatar Open Final Prediction

Petra Kvitova vs Aryna Sabalenka

Tête à tête: Kvitova 2-1 Sabalenka

Petra Kvitova et Aryna Sabalenka entrent toutes deux en finale de l’Open du Qatar après avoir joué un superbe tennis à Doha. La Tchèque a ouvert sa campagne, après un au revoir au premier tour, avec une victoire acharnée 4-6 6-3 6-0 contre Carla Suarez Navarro, qui doit prendre sa retraite cette année. Kvitova a soutenu cela en battant la championne de Roland-Garros 2017 Jelena Ostapenko en trois, avant de devancer Ons Jabeur en deux sets décisifs pour atteindre les quatre derniers. Là, elle a remporté une excellente victoire sur Ashleigh Barty, la numéro un mondiale, en battant l’Australienne 6-4 2-6 6-2.

Sabalenka, quant à elle, est passée au deuxième tour grâce au retrait d’Iga Swiatek où elle a battu Anett Kontaveit, 7-5 2-6 7-5. Cela a mis en place un affrontement au troisième tour avec Maria Sakkari et Sabalenka s’est avéré une performance dominante pour battre le grec 6-3 6-0. En quart de finale, elle s’est montrée tout simplement trop forte pour l’orthodoxe Zheng Saisai, marquant une victoire 6-3 6-7 6-3 pour réserver sa place dans les quatre derniers, où elle a licencié la vétérane Svetlana Kuznetsova 6-3 6-4.

Cela a le sentiment d’un concours serré. Les deux femmes auront des raisons de se sentir confiantes avant le match, Sabalenka ayant progressé plus rapidement dans le match nul, mais Kvitova ayant surmonté les tests les plus difficiles. Les deux ont également le pouvoir de frapper des adversaires, avec de nombreux gagnants à prévoir. Il y a également eu peu de choses entre les deux hommes jusqu’à présent dans leur tête-à-tête, Kvitova et Sabalenka ayant partagé leurs deux dernières rencontres.

Mais où Kvitova peut juste avoir l’avantage, c’est dans sa grande expérience de match. La Tchèque est, après tout, double championne majeure ayant soulevé le plat Venus Rosewater en 2011 et 2014. Bien qu’elle n’ait pas retrouvé son ancienne cohérence depuis son retour de la blessure à la main subie pour se défendre contre un envahisseur à domicile, elle reste un formidable ennemi sur la grande scène. Attendez-vous à ce qu’elle soit tout simplement trop forte pour Sabalenka.

Prédiction: Kvitova en 3