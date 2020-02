WTA St Petersburg Ladies Trophy Jour 1 Prédictions, y compris Maria Sakkari vs Vitalia Diatchenko

Après un week-end palpitant d’action de la Fed Cup, les stars de la WTA devraient reprendre une tournée régulière au Trophée féminin de Saint-Pétersbourg dans la deuxième ville de Russie. Il y a un certain nombre de matchs intrigants sur l’ardoise le premier jour à Saint-Pétersbourg, mais qui réservera sa place au deuxième tour et qui tombera en échec?

Prédictions du premier jour du trophée féminin de Saint-Pétersbourg

Elena Rybakina contre Katerina Siniakova

Tête à tête: Siniakova 2-1 Rybakina

Elena Rybakina a bien démarré son année, atteignant la finale à Shenzhen avant de remporter le Hobart International. Mais elle s’est révélée incapable de transformer ce succès en une course profonde à l’Open d’Australie, où elle a été largement battue au troisième tour par la numéro 1 mondiale Ashleigh Barty. Et le Kazakh fait face à un test difficile au premier tour contre Katerina Siniakova au Trophée féminin de Saint-Pétersbourg, la Tchèque ayant remporté deux de leurs trois rencontres précédentes.

Cela dit, la dernière victoire de Siniakova, qui est survenue à Guangzhou à la fin de la saison dernière, est survenue à la retraite et elle a semblé loin de son meilleur jusqu’à présent en 2020. En effet, Siniakova n’a pas encore remporté un match en simple cette saison, perdant en ligne droite -sets au premier tour à Shenzhen et Melbourne. Rybakina a le pouvoir et la précision de garder Siniakova en mouvement et si elle joue avec la même confiance qu’elle a affichée pendant la majorité de cette saison, elle devrait se montrer trop forte.

Prédiction: Rybakina en 2

Anastasia Potapova contre Ludmilla Samsonova

Tête à tête: Samsonova 1-0 Potapova

Anastasia Potapova a fait un début de saison plutôt indifférent, avec le nadir le martèlement 0-6 3-6 qu’elle a pris entre les mains de Serena Williams à Melbourne Park, mais il convient de rappeler que la Russe n’a que 18 ans. Et elle a impressionné en traversant les qualifications à Saint-Pétersbourg, battant Martina Di Giuseppe de l’Italie et la Française Pauline Parmentier sans perdre un set pour atteindre le tableau principal.

Ludmilla Samsonova a également dû se qualifier, répétant l’exploit qu’elle a réalisé à l’Open d’Australie en battant sa compatriote Ekaterina Shalimova et la Hongroise Timea Babos. Elle a également battu Potapova lors de leur seule rencontre précédente, qui avait eu lieu il y a deux ans sur terre battue à Caserta. Ce match a fait la distance et il semble probable qu’il y aura encore peu de choses entre les deux. Mais bien que Samsonova possède un coup droit utile, Potapova a beaucoup plus de puissance et de variété que son adversaire et cela devrait prouver la différence.

Prédiction: Potapova en 3

Maria Sakkari vs Vitalia Diatchenko

Tête à tête: Sakkari 2-0 Diatchenko

Maria Sakkari s’est imposée comme l’une des artistes les plus cohérentes du WTA Tour la saison dernière et elle a continué dans cette veine au début de 2020. Vitalia Diatchenko, en revanche, est dangereuse pour sa journée, mais n’a pas le pouvoir de rester de la très meilleur dans le sport. Elle a bien joué pour se qualifier pour le Trophée féminin de Saint-Pétersbourg, mais Sakkari marque une réelle amélioration dans la qualité de son opposition. En effet, Diatchenko a perdu ses deux précédentes rencontres avec Sakkari, notamment en début de saison à Adélaïde. Il est difficile de voir un résultat différent à Saint-Pétersbourg.

Prédiction: Sakkari en 2

