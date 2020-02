WTA Thailand Open Demifinal Predictions Including Magda Linette vs Patricia Maria Tig

Après une succession de bouleversements le jour des quarts de finale, la composition de la demi-finale à l’Open de Thaïlande de la WTA est quelque chose d’une surprise et ne présente aucune des quatre premières têtes de série à Hua Hin. Mais chaque joueur des quatre derniers a plus que mérité sa place avec un excellent tennis et il devrait y avoir plus d’excitation en magasin. Mais qui réservera sa place lors de la finale de dimanche?

Thaïlande Open Demi-Finales Prédictions

Magda Linette contre Patricia Maria Tig

Tête à tête: Linette 1-0 Tig

Magda Linette a joué parmi les meilleurs tennis de sa carrière au cours des six derniers mois, mis en évidence par son triomphe à l’Open de New York la saison dernière juste avant le dernier Grand Chelem de l’année. Et elle a maintenu cette forme à l’Open de Thaïlande, marquant deux victoires consécutives contre Kateryna Bondarenko et Peng Shuai pour atteindre les huit derniers. Là, elle s’est battue devant le jeune pistolet chinois Wang Xiyu depuis un set down pour gagner 2-6 6-3 6-3 et atteindre les demi-finales.

Mais Patricia Maria Tig a marqué ses propres résultats ces derniers temps, notamment sa victoire complète 6-4 6-2 sur la quatrième tête de série Zheng Saisai en quart de finale. Les deux femmes verront sûrement cela comme une grande chance d’atteindre une finale et potentiellement de remporter un titre, avec ce qui semble être peu entre cette paire. Linette a remporté sa seule rencontre précédente, qui avait eu lieu en 2012 sur terre battue à Dobrich. Mais là où Tig peut être en mesure de se tailler un avantage décisif à Hua Hin, c’est en revenant agressivement et en ciblant le deuxième service de Linette.

La Polonaise a eu du mal à défendre sa deuxième livraison contre Wang, perdant 55% des points qu’elle jouait derrière. Cela n’augure rien de bon pour ses chances contre Tig, qui a puni impitoyablement le deuxième service de Zheng, remportant 61% des points contre elle, tout en se défendant bien, perdant seulement 22% des points derrière. En conséquence, elle a sauvé 10 points de rupture qu’elle a rencontrés et converti la moitié des 10 qu’elle a forcés. Une performance de retour similaire devrait la voir en finale.

Prédiction: Tig en 3

Nao Hibino vs Leonie Kung

Tête à tête: première rencontre

Nao Hibino arrive en demi-finale de l’Open de Thaïlande fraîchement sorti de la meilleure victoire de sa carrière en quart de finale. La huitième tête de série a livré une démonstration scintillante pour battre la tête de série et la numéro 4 mondiale Elina Svitolina et sera sûrement pleine de confiance. Mais son adversaire, Leonie Kung, a également de nombreuses raisons de se sentir bien dans son jeu. La Suisse de 19 ans était une inconnue virtuelle lorsqu’elle est entrée sur le terrain à Hua Hin pour le premier tour de qualification, mais elle a rapidement changé cela.

Elle a pris d’assaut le tableau principal puis les quarts de finale sans perdre de set, remportant des victoires sur Yanin Wisitwarapron et Fang Ying Xun lors des qualifications, avant de battre Patcharin Cheapchandej et Zhu Lin pour atteindre les huit derniers. Il a devancé la troisième tête de série et le quart de finaliste de l’US Open Wang Qiang dans une épopée en trois sets. Cependant, cela pourrait bien lui avoir pris beaucoup, mentalement et physiquement, et le Hibino en forme devrait être bien placé pour capitaliser.

Prédiction: Hibino en 2

