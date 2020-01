Y a-t-il encore trop de différence?

Le tennis n’est pas toujours un beau club de tennis, de riches prix et tous les projecteurs. Pour les joueurs de tennis parmi les 50 premiers et encore plus pour ceux parmi les 100 premiers, de nombreux aspects doivent être pris en compte, qui peuvent influencer la vie quotidienne des athlètes.

Il y a quelques années, Kevin Anderson et sa femme ont expliqué en détail comment ils planifiaient leurs déplacements pour les tournois de la saison, en précisant comment les vols, les hôtels, la nourriture doivent être choisis en fonction des dépenses à effectuer. Anderson a également remporté deux finales de Slam et son statut, une fois dans le top 10, s’est certainement encore amélioré.

Les coûts sont une partie fondamentale: en dehors du top 100, les joueurs de tennis doivent s’organiser pour jouer une saison complète, très longue et coûteuse. Pour accumuler des points et gagner une série décente de prix en argent (auxquels ils seront réinvestis pour l’équipe, transferts et tout le nécessaire), les joueurs de tennis parmi les 100 premiers doivent jouer une très longue saison de onze mois.

En subissant des efforts physiques et mentaux très forts. Noah Rubin, ancien champion junior de Wimbledon l’a mentionné il y a quelque temps: “Si vous n’êtes pas dans le top 50 et que vous essayez donc d’obtenir autant de points que possible, vous êtes obligé de jouer trop de tournois, et c’est un vrai problème.

La saison dure onze mois et vous êtes surtout seul. Les gens voient Roger Federer soulever le trophée, mais ils ne voient pas qui est obligé de jouer des tournois ITF ou Challenger en Allemagne ou au Mexique. Ensuite, il y a la solitude, un échec parce que vous vous sentez constamment comme un échec.

Il y a de vrais problèmes pendant la tournée, beaucoup de gens font une pause. La dépression est répandue, il y a beaucoup d’abus d’alcool et de substances parce que c’est ainsi que les gens gèrent le tennis. “Parce que, en fait, les dommages collatéraux de cette partition sont certainement liés à des facteurs qui influencent négativement la vie quotidienne, comme la dépression, l’utilisation d’alcool ou de drogues.

Il y a encore beaucoup de différence entre le haut du classement ATP ou WTA et ceux qui sont parmi les 100 premiers. A partir de cette année, le prix sera plus élevé et il y aura également plus de prix pour les tournois Challenger et ITF.

Il y a sûrement les conditions pour améliorer la vie professionnelle d’un joueur de tennis qui sort du top 100, mais le travail est encore lourd. Il est normal que les associations mettent en avant les acteurs les plus performants et les possibilités de faire des affaires, mais le travail de l’ATP, de la WTA et de l’ITF essaie de donner plus de possibilités à tous les niveaux.

“Je ne sais pas si les gens réalisent que l’abus d’alcool au tennis est quelque chose de très répandu. Je connais beaucoup de joueurs qui doivent se préparer pour la semaine prochaine et passer des heures à boire. Personnellement, je ne bois pas, je ne l’ai jamais fait.” Rubin a dit, et cela donne une idée de la situation.