Y aura-t-il un Slam de moins cette année?

“Je n’ai jamais vécu quelque chose comme ça et j’avais vraiment peur. J’avais peur de m’effondrer …”, a expliqué nerveusement la journaliste slovène Delia Jakupovic aux journalistes alors qu’elle était forcée de se retirer de son match de qualification du premier tour.

Les tournois de préparation à l’Open d’Australie se sont déroulés sans accroc car la Coupe ATP a été un succès en jouant à Brisbane, Perth et Sydney. L’équipe serbe de Djokovic a décroché le titre de l’Espagne. Karolina Pliskova a remporté le titre de Brisbane sur Madison Keys et Serena Williams a remporté son premier titre en trois ans sur Jessica Pegula.

Hobart va bien aussi, mais alors que le temps se rapproche du Slam australien, les doutes et l’anxiété étaient plus présents dans l’esprit des joueurs sur l’environnement plutôt que sur leurs performances. “Pourquoi devons-nous attendre que quelque chose de mauvais se produise avant d’agir?” Elina Svitolina avait dégoûté de demander maintenant que les tours de qualification ont commencé à Melbourne et que les joueurs ressentent les effets toxiques du feu.

Eugénie Bouchard a pu rallier et battre la Chinoise Xiaodi You en trois sets 4-6, 7-6, 6-1 lors de son premier tour de qualification à Melbourne. Les deux avaient eu du mal avec leurs services mais la lutte est restée réelle lorsque Bouchard a été convoqué pour des soins médicaux pendant le match en raison de l’air enfumé provoqué par les feux de brousse.

La Canadienne s’était plainte de ressentir des «pics dans ses poumons», déclarant que «j’avais l’impression que c’était difficile de respirer et un peu nauséeux. J’avais l’impression que les conditions empiraient au cours du match … mais j’étais là pour un long moment.”

L’adversaire chinoise de Bouchard a même commencé à servir les aisselles pour déployer le moins d’efforts possible pour conserver son énergie et son souffle. Le match play a été suspendu pendant une heure en raison de l’épaisse fumée de brousse qui s’est répandue autour de Melbourne.

Il fut un temps où il s’était un peu calmé et les organisateurs du tournoi ont dit qu’il était acceptable de continuer à jouer. Cela ne commence pas à être une bonne tendance que de plus en plus de joueurs se déplaçant dans la région de Melbourne se préparent pour le jeu des tours de qualification ou s’entraînent à ce que des situations haletantes se développent de manière continue.

Le match avec Maria Sharapova et Laura Siegemund a dû être arrêté lorsqu’une épaisse fumée a pénétré la zone. “J’ai commencé à ressentir une toux vers la fin du deuxième set mais je suis malade depuis quelques semaines alors j’ai pensé que ça avait quelque chose à voir avec ça”, a déclaré Sharapova.

Siegemund n’était pas malade mais avait commencé à ressentir les affects et à se plaindre. Aux nouvelles, la ville de Melbourne et Victoria ont été averties de rester à l’intérieur en raison de la «mauvaise qualité de l’air», tandis que les joueurs tentaient de jouer leurs tours de qualification; certains avec succès et victoires tandis que d’autres s’inclinaient presque avec acceptation devant leurs adversaires et partaient pour être dans une chambre d’hôtel confortable.

Le directeur du tournoi, Craig Tiley, avait déclaré que “ce matin, la fumée était importante” et il a contesté le report des matches à une heure supplémentaire. Tom Larner, directeur des opérations de Tennis Australia, proclame de traiter la situation de fumée comme d’autres conditions comme la chaleur ou la pluie.

Il avait déclaré qu ‘”une fois que ces conditions seront sûres à jouer, les joueurs retourneront sur le terrain”. L’éléphant dans la pièce est toujours le même. Les joueurs et la communauté du tennis se demandent si la brume de fumée continue et est jugée dangereuse, que se passera-t-il avec l’Open d’Australie? C’est probablement le pire scénario auquel penser, mais le plus réaliste.

En effet, l’argent sera gravement compromis pour toutes les personnes impliquées. Jouer dans une autre zone qui n’est pas affectée peut être trop catastrophique à organiser. Si les conditions ne s’améliorent pas rapidement pour que le jeu se produise de manière cohérente, l’Open d’Australie risque de prendre un gros coup, et ce ne sera pas non plus avec une raquette de tennis.