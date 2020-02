Yacht de Rafael Nadal – La vie luxueuse de l’étoile espagnole

Le yacht de Rafael Nadal est une chose de beauté que peu de gens connaissent. C’est l’un des rares luxes à être une star du tennis. Vous pouvez vous offrir un confort dont beaucoup ne peuvent même pas rêver. Alors que sortir en croisière pourrait être un rêve pour beaucoup d’entre nous, Rafa peut tirer son yacht quand il a envie d’aller à la mer.

Découvrons-en plus sur le yacht de Rafael Nadal.

Que savons-nous du yacht de Rafael Nadal?

Nadal a commandé son 80 catamaran Sunreef Power à Sunreef Yachts. Il a même été présenté en première au Festival de Cannes en septembre.

Le yacht est un composite multicoque intégré et conçu pour de longues croisières. Il dispose d’une propulsion puissante avec deux moteurs de 1200 ch. De plus, il dispose d’un garage intelligent pour motomarines et d’une poutre de 39 pieds qui en fait de grands espaces de vie entièrement personnalisables, y compris un flybridge de style superyacht assez grand pour un bain à remous et un bar.

Cependant, si vous pensiez que le luxe était terminé, vous vous trompez. Le yacht propose une salle à manger et des sièges uniques, un bar et une cuisine ouverte.

Rafa peut positionner la cabine principale en avant sur le pont principal. Outre des vues incroyables et l’immobilier en plein air vers l’avant, la suite principale est baignée de lumière naturelle, grâce à la lucarne aérienne. Les équipements sont complétés par une salle de bains, douche, placard et bureau.

Rafa peut également faire venir des invités sur son yacht s’il le souhaite. Dans ses coques, il y a quatre cabines invités et deux cabines équipage. Au total, il peut accueillir 12 personnes.

Nadal peut se permettre ces luxes à cause de ses poches profondes. En plus de la grande quantité de prix en argent, Rafael Nadal a une multiplicité de sponsors.

Il s’agit notamment de Kia Motors, Nike, Richard Mille entre autres.

Vous connaissez maintenant le secret de la vie luxueuse de Rafael Nadal.