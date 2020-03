Yanina Wickmayer: “Allons-nous jouer au tennis cette année encore?

Ces derniers jours, la pandémie de coronavirus est le principal protagoniste mondial et également dans le tennis. Joueur de tennis belge Yanina Wickmayer Il a exprimé ses doutes quant au retour du tennis pour 2020: “Nous devons tous à l’heure actuelle gérer correctement notre temps: récupérer, faire de l’exercice, et surtout ne pas risquer notre santé ou celle des gens qui nous entourent. le tennis est arrêté et la situation est très étrange. Sur quelles surfaces devrions-nous nous entraîner? Terre battue, gazon ou terrain dur? Allons-nous jouer à nouveau cette année? Il y aura aussi pendant cette période des joueurs de tennis comme moi qui ne gagneront pas un seul centime ces mois. La situation est compliquée “, a expliqué le Belge dans des déclarations recueillies par DH net.

