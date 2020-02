Yaroslava Shvedova nommée entraîneur-chef de l’équipe nationale féminine du Kazakhstan

Selon Kazinform, Yaroslava Shvedova a été nommée entraîneur-chef de l’équipe nationale féminine de tennis du Kazakhstan. Shvedova a commenté: “Je suis honoré d’accepter une proposition du président de la fédération de tennis Bulat Utemuratov de diriger notre équipe.

C’est une belle opportunité de me montrer simultanément capitaine et joueur. C’est aussi une grande responsabilité. Je ferai tout mon possible pour répondre aux attentes de la Fédération. “Shvedova est revenue au tennis professionnel au début de l’année après avoir donné naissance à des jumelles en octobre 2018 et a déjà participé aux éliminatoires de la Fed Cup les 7 et 8 février à Belgique pour le Kazakhstan.

Elle a remporté un titre en simple et 13 titres en double sur le circuit WTA. Son meilleur classement en simple a été n ° 25 mondial en octobre 2012 et son meilleur classement en double a été n ° 3 en février 2016. Shvedova a réalisé trois quarts de finale du Grand Chelem en simple: aux Championnats de France 2010, Open de France 2012 et Wimbledon 2016.

Elle a également remporté deux titres de double féminin du Grand Chelem, les Championnats de Wimbledon 2010 et l’US Open 2010, avec la joueuse américaine Vania King comme partenaire dans les deux. Elle a également atteint la finale de l’épreuve de double mixte 2010 à l’Open de France.

Après la chirurgie de la cheville et la naissance d’un enfant, Shvedova a recommencé à participer aux événements en utilisant un classement protégé en janvier de cette année.