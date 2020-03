Yaroslava Shvedova teste négatif pour COVID-19

Tennis – La Kazakhstanaise Yaroslava Shvedova a été parmi les premières joueuses de tennis à être mise en quarantaine, en raison de l’épidémie de COVID-19, car elle était sur le même vol qu’une personne infectée. Cependant, la Kazakh a déclaré qu’elle avait un test négatif pour le coronavirus mais qu’elle continuera de rester en quarantaine pendant 2 semaines.

Shvedova a posté sur son compte Instagram – 🚨 J’ai une mise à jour! 🚨

Mon test pour le virus corona est négatif !!!!! 👍

Mais je dois rester en quarantaine pendant 2 semaines car je volais très près de la personne infectée. »Parce que 2/3 des passagers ont été envoyés en quarantaine à domicile.

Mais je reste positif et actif car je peux dans ma chambre.

💪

J’espère que tout le monde est en bonne santé et en sécurité! 🥰

#coronavirus #quarantine 🚨У Shvedova était revenue sur le circuit plus tôt cette année après avoir eu son premier enfant et avoir fait une pause de près de trois ans. Elle a également été nommée capitaine de l’équipe de la Fed Cup du Kazakhstan.