Dayana Yastremska, l’une des grandes promesses, de plus en plus réelle, du tennis mondial, a parlé à WTA dans un rapport intéressant où il a partagé ses objectifs à moyen et long terme. L’Ukrainien, concentré sur des objectifs sportifs mais surtout vitaux. “Mon objectif est maintenant de perfectionner mon jeu sur et hors du terrain, d’être plus discipliné, d’atteindre le Top 20 et de remporter un Grand Chelem. Mais surtout, mon rêve est d’être une personne heureuse dans la vie.”

