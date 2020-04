L’ancienne star du tennis N ° 1 mondial Marat Safin dit que son compatriote Yevgeny Kafelnikov aurait fait un excellent entraîneur, lors d’une session Instagram Live avec Christopher Kas sur son émission “Kasi Live” Safin, qui a travaillé avec un autre ancien champion de tennis Mats Wilander pendant une courte période. temps au cours de sa carrière, a déclaré que Kafelnikov comprend le jeu de tennis comme aucun autre et a également eu l’expérience d’être un joueur de haut niveau.

“Kafelnikov aurait été un grand entraîneur.” Lors du Miami Masters 2008, Kafelnikov a brièvement travaillé avec Safin en l’absence de l’entraîneur régulier de Safin, Hernán Gumy à l’époque. Le Russe a également déclaré qu’il n’avait pas l’intention de devenir entraîneur lui-même, bien qu’il ait été capitaine de l’équipe russe à la Coupe ATP plus tôt cette année.

Kafelnikov, 46 ans, est l’ancien joueur de tennis n ° 1 mondial. Il a remporté deux titres du Grand Chelem en simple, l’Open de France 1996 et l’Open d’Australie 1999 et a également remporté quatre titres en double du Grand Chelem, étant le dernier homme à avoir remporté à la fois les titres en simple et en double masculin lors du même tournoi du Grand Chelem (le tournoi français de 1996). Ouvert).

Kafelnikov a également remporté la médaille d’or au tournoi de simple messieurs aux Jeux olympiques de 2000, a été finaliste aux Championnats du monde ATP Tour 1997 et membre de l’équipe russe gagnante de la Coupe Davis en 2002. Son dernier événement était le St.

L’événement ATP de Petersburg en 2003. Safin a continué à jouer pendant quelques années après la retraite de Kafelnikov et a joué son dernier match sur le circuit de tennis en 2009.