Yevgeny Kafelnikov réfute l’histoire de Bryan Brothers lors de la finale d’Indian Wells en double en 2003

L’ancien joueur de tennis n ° 1 mondial Yevgeny Kafelnikov, de Russie, a réfuté les commentaires des Bryan Brothers qu’ils avaient faits à propos de la finale de double à Indian Wells en 2003 entre Kafelnikov et Wayne Ferreira contre les spécialistes américains du double.

Dans une interview au Los Angeles Times, Bob Bryan a commenté: “Nous sommes arrivés à la finale cette année-là et nous avons été confrontés à Yevgeny Kafelnikov [of Russia] et Wayne Ferreira [of South Africa]. La veille du match, ils sont venus nous voir et nous ont dit qu’ils étaient fatigués, qu’ils étaient sur la route depuis longtemps et qu’ils voulaient rentrer chez eux.

Pourrions-nous partager l’argent et ils nous donneraient le titre? » Mike Bryan a poursuivi: «Nous avons parlé à notre père. Nous avions alors 25 ans et nous sommes arrivés à la conclusion que nous gagnerions et nous voulions le faire sur le terrain.

Donc, nous avons dit non. Nous jouerions pour ça. Nous faisions. Et nous avons perdu ». S’adressant à RBC en Russie, Kafelnikov a déclaré: “Je ne peux rien dire à ce sujet. Qui l’a dit, Bob ou Mike, je ne sais même pas qui l’a dit, ils se ressemblent tellement.

Lequel est droitier ou gaucher? Est-ce qu’on s’est rencontré? On se retrouve toujours dans les vestiaires, on discute. Mais ce dont nous avons parlé il y a 17 ans, je ne m’en souviens pas et je ne comprends pas comment on peut le fantasmer. “

Kafelnikov est un ancien joueur de tennis n ° 1 mondial, originaire de Russie. Il a remporté deux titres en simple du Grand Chelem, l’Open de France 1996 et l’Open d’Australie 1999. Il a également remporté quatre titres du Grand Chelem en double, étant le dernier homme à avoir remporté les titres en simple et en double masculin lors du même tournoi du Grand Chelem, ce qu’il a fait à l’Open de France 1996.