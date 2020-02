Yoshihito Nishioka surmonte un démarrage lent pour battre Ugo Humbert

Yoshihito Nishioka, 24 ans, concourra pour le deuxième titre ATP dimanche à Delray Beach, battant à la fois la pluie et Ugo Humbert pour rester sur la piste du titre. Le Japonais a battu le Français 1-6, 6-4, 6-0, surmontant un départ lent et jouant de mieux en mieux au fur et à mesure que le match progressait pour sceller l’affaire dans une heure et 41 minutes, en attendant de savoir qui sera son adversaire dans le match pour le titre, Milos Raonic et Reilly Opelka n’ont pas pu marcher sur le terrain samedi.

Humbert a pris le meilleur départ possible, dominant dans le premier set et gardant la pression sur Nishikoka dans les huit premiers matchs du deuxième set avant que les Japonais ne passent à la vitesse supérieure, prenant les huit derniers matchs pour sceller l’accord avec style et atteindre le meilleur résultat depuis Shenzhen 2018.

Les deux joueurs ont dû défendre huit points de rupture, Hishioka repoussant six de ceux-ci et offrant quatre pauses pour contrôler le rythme à la fin du deuxième set et laisser le rival derrière. Humbert a connu un bon départ, gagnant une pause dans le deuxième match lorsque Nishioka a inscrit un coup droit et s’est tenu amoureux d’un vainqueur de coup droit pour se déplacer 3-0.

Un vainqueur de la volée de revers a assuré une autre pause à Ugo lors du quatrième match, s’éloignant du terrain pendant environ 40 minutes en raison de la pluie avant de poursuivre, le Français conservant à 15 ans pour prendre l’avantage 5-0. Servant pour le set à 5-1, Ugo a placé un revers sur le vainqueur de la ligne pour conclure l’ouvreur avec style, espérant plus de la même chose dans le set numéro deux.

Yoshihito a repoussé deux occasions de pause au début du deuxième set pour mettre fin à sa chute, avec une autre longue pause à venir après le troisième match qui a interrompu l’action pendant une heure. Humbert a repoussé une chance de pause dans le sixième match, restant au coude à coude jusqu’au match dix lorsque le Français a frappé une double faute pour perdre le service et le set.

Avec l’élan de son côté, Nishioka était le seul joueur sur le terrain dans le décideur, laissant à peine un point derrière le tir initial et offrant trois pauses pour un bagel et la place en finale. Servant à 0-5, Humbert a pulvérisé une erreur de coup droit pour propulser le rival, terminant son voyage en demi-finale et restant sur un titre si dar en 2020.