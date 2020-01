“You Did Good” – Serena Williams ferme le poste de journaliste à l’Open d’Australie 2020

La légende américaine Serena Williams a survolé son adversaire du premier tour 6-0, 6-3 et a enregistré sa 350e victoire en Grand Chelem. Williams a claqué deux douzaines de gagnants, dont ses neuf as. Elle a terminé son match du premier tour en 58 minutes à l’Open d’Australie 2020.

Serena Williams sur la séparation du prince Harry et Meghan Markle avec la famille royale

Après sa victoire rapide à Melbourne, Serena Williams a été interrogée sur ses réflexions sur le prince Harry et Meghan Markle abandonnant les fonctions royales. Markle et Williams sont de bons amis, la duchesse de Sussex a également été vue en train d’encourager Serena lors des finales de Wimbledon et de l’US Open 2019.

Le journaliste a demandé: «Votre bonne amie Meghan Markle, qui a assisté à vos deux derniers tournois du Grand Chelem, et Harry, ont pris une décision, une position que beaucoup de gens trouvent extraordinaire et historique. Quels sont vos sentiments à ce sujet? Tu lui as parlé?

Williams n’a pas partagé son opinion sur leur décision de devenir financièrement indépendante et de se séparer de la famille royale. Au contraire, elle a simplement fait dérailler la question et fermé le journaliste. “Ouais, je n’ai absolument aucun commentaire sur quoi que ce soit à voir avec ça”, a déclaré Serena Williams. “Bon essai. Tu as essayé! Vous avez bien fait », a-t-elle dit d’un ton condescendant.

«Je peux encore m’améliorer et m’améliorer tout au long de ce tournoi» – Serena

La numéro neuf mondiale Williams est maintenant à 12 sets de sa 24e couronne majeure tant attendue. Elle vient à Melbourne depuis 1998. De plus, Serena a remporté son dernier chelem en Australie alors qu’elle était enceinte de huit semaines de sa fille Olympia. «J’avais l’impression d’avoir très bien commencé, a déclaré Williams. «J’ai joué très fort dans le premier set, et je me suis juste appuyé sur cela. Je sens que je peux encore m’améliorer et m’améliorer tout au long de ce tournoi, c’est sûr. C’est un bon tremplin pour le moment. »

Il y a deux semaines, Serena a remporté son premier titre depuis 2017 à Auckland et a parlé de sa victoire là-bas. «Je pense, pour ainsi dire, un singe sur mon dos, en quelque sorte. C’était très important pour moi d’obtenir une victoire en finale. C’était comme un soulagement. Oui, comme si je pouvais aller de l’avant maintenant », a-t-elle déclaré.

Serena Williams, 23 fois championne majeure, affrontera ensuite Tamara Zidansek, de Slovénie, au deuxième tour.