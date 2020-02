“Young Guys Missing Guts and B * lls” – Boris Becker appelle NextGen

Quand le NextGen commencera-t-il à gagner des tournois du Grand Chelem? Pourquoi ne peuvent-ils pas gagner des tournois du Grand Chelem? Un couple de requêtes qui sont devenues les éternelles questions du tennis. Boris Becker donne son avis sur la question avec John McEnroe.

Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer ont dominé les Majors avec les poings de fer. Avec les huit titres de l’Open d’Australie de Novak, le trio a maintenant remporté 13 combinés consécutifs en Grand Chelem. Ces statistiques ne sont même plus choquantes.

Les trois grands

La domination absolue des Big 3

Les Big Three sont phénoménaux quand il s’agit de remporter les plus gros titres, ils ont maintenant 56 titres de Grand Chelem époustouflants entre les trois. Regardez quelques joueurs légendaires du passé et leur décompte des slams.

Pensez à Pete Sampras, Bjorn Borg, Andre Agassi, Boris Becker et ajoutons également le grand Rod Laver et leurs Majors. Ils sont toujours en retard à 51 contre 56 pour les Big Three.

Seuls Andy Murray, Stan Wawrinka, Marin Cilic et Juan Martin del Potro ont réussi à remporter des slams ces dernières années avec les Big Three. Ces joueurs ont à peu près le même âge que le trio et peuvent difficilement être considérés d’une autre génération.

Les trois ont en effet perdu de temps en temps quelques slams. Andy Murray, qui a en fait fait le quatrième membre du «Big Four» plus tôt dans sa carrière. Malheureusement pour lui, il n’a pas pu suivre le rythme des trois devant lui. Bien sûr, les blessures ont joué leur rôle, mais c’est ce qui distingue le trio; même les blessures ne semblent pas vraiment les arrêter.

Le NextGen peine à briser cette domination absolue de Djokovic, Nadal et Federer. Ils peuvent et ont remporté de nombreux autres titres, même des Masters 1000.

Beaucoup ont battu les Big Three lors de ces événements, mais quand il s’agit de la plus grande scène, ils vacillent, ou plutôt les Big Three prennent le dessus.

Daniil Medvedev a failli percer lorsqu’il a poussé Nadal à son bord lors de la finale de l’US Open 2019. Et pourtant, il ne pouvait pas, tombant juste en deçà du mastodonte espagnol.

Boris Becker avait des choses intéressantes à dire à ce sujet.

Boris Becker parle de son esprit

La jeune génération a des joueurs sublimes dans ses rangs. Des noms comme Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Karen Khachanov, Denis Shapovalov et Andrey Rublev pour n’en nommer que quelques-uns. Ce sont tous des joueurs merveilleux avec des jeux solides sur le terrain. Qu’est-ce donc qu’ils manquent?

Qui de mieux pour répondre à cela que Boris Becker?

“C’est le point qui me manque avec les jeunes gars, c’est un peu de courage”, a déclaré Becker. «Un peu, dans ma langue, on appelle ça des balles. D’accord, je suis ici et je veux gagner et je vais faire tout ce qu’il faut … “

«Ils pensent que c’est une question de tennis. Ce n’est pas une question de tennis, c’est une attitude. Il s’agit de le mettre en ligne en cinq sets. Il manque quelque chose qui changerait cela. Vous voulez voir les jeunes joueurs battre le Top 3 quand ils jouent toujours bien. “

«Vous ne voulez pas voir Federer à 45 ans gagner encore contre quelqu’un de la moitié de son âge. Et je pense que c’est ce qui manque un peu. Et je pense que nous devrions être, dans le bon contexte, un peu critiques pour les réveiller. »

John McEnroe est également catégorique: les jeunes joueurs n’ont tout simplement pas encore la mentalité de gagner les tournois du Grand Chelem. Il pense que Medvedev se rapproche le plus de sa préparation mentale. Mais la plus grande raison derrière tout cela était simple selon McEnroe – les Big Three bien sûr!

«Vous regardez un gars comme Rafael Nadal… et le gars apporte chaque point. Je ne vois pas ces autres joueurs sur un point dans un match pour le ramener sur chaque point et vous devez y arriver », a déclaré McEnroe. “Ces gars-là sont les trois meilleurs joueurs qui aient jamais vécu et c’est l’autre partie qui pose problème: ils sont meilleurs que les autres gars. C’est la partie à laquelle vous ne pouvez pas échapper: ces gars-là sont des champions incroyables. “