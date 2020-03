Yuta Kikuchi du Japon explique comment le fait d’aller au collège à Berkeley l’a changé

La Japonaise Yuta Kikuchi dit que le fait d’aller à l’université aux États-Unis a contribué à le changer et à faire de lui une personne plus confiante dans la vie de tous les jours. S’adressant au Daily Cal, Kikuchi, qui a étudié à l’UC Berkeley, a déclaré que ses coéquipiers ont joué un rôle important dans sa transformation: «Je ne pouvais pas dire« Comment vas-tu? »À mes camarades de classe parce que j’avais peur de le dire et de mon prononciation.

Je n’avais aucune confiance en ma prononciation. Je ne pense pas qu’ils se soucient trop de moi parce que je suis japonais, mais je m’en préoccupais trop. J’avais peur .. Mes coéquipiers étaient importants pour moi de percer. Ils me parlaient à chaque fois et même si je ne pouvais pas comprendre, ils me regardaient et pensaient que je ne pouvais pas comprendre, alors ils parlaient à nouveau ou utilisaient des mots plus faciles pour moi.

J’ai réalisé que l’année dernière, je n’essaye pas d’échapper à la peur. Je devrais parler avec plus de gens et passer au travers pour m’adapter à la culture et aux différences ». Cal Wright, directeur du tennis masculin Peter Wright.

Wright a commenté: «Il s’est embarqué dans un voyage pour améliorer son anglais, et l’une des façons de le faire était au lieu de regarder la télévision, ou comme certaines personnes le font en regardant des dessins animés, il a commencé à regarder TED Talks en anglais. Je pensais que c’était incroyablement brillant pour lui de faire.

Mon cas était vraiment que l’intelligence de Yuta est une condition permanente. Son manque d’anglais est une condition temporaire. D’autres étudiants n’étaient peut-être pas aussi en forme que lui. Il voulait le défi. Il a savouré le défi.

Il étudie si dur, il travaille si dur, et tous les jeunes ne sont pas ainsi. Certains recherchent le raccourci, certains recherchent le chemin facile. Il cherchait la voie qui allait lui apporter le plus d’avantages en termes de réussite dans sa carrière de tennis et de réussite dans le monde des affaires après avoir joué au tennis ».

Kikuchi, qui est classé n ° 1128 dans le classement ATP, dit que son conseil pour les jeunes serait de continuer à essayer de s’améliorer. “Essayez quelque chose ou changez quelque chose parce que c’est très important pour vous améliorer.

Même si je me débattais ou que j’avais des difficultés avec tout ce qui m’entourait, c’était le grand défi pour moi de m’améliorer. J’ai rencontré tellement de personnes différentes des Japonais, identitaires et culturelles.

C’est super d’avoir de gros changements parfois. Aller. Allez-y et changez-le ».