Zeeshan Ali: Coronavirus? Presque comme une scène de film, la situation dans le monde est grave

Le capitaine indien de la Coupe Davis, Zeeshan Ali, a atteint Zagreb pour le match de qualification du groupe mondial contre la Coupe Davis en Inde et en Croatie qui a lieu la semaine prochaine et a déclaré que son expérience de voyage ressemblait à une scène d’un film et lui avait fait comprendre à quel point la situation des coronavirus dans le monde était grave .

S’adressant à The Telegraph India. Ali a commenté: “J’ai voyagé de Bangalore à Zagreb, avec une escale de deux heures à Doha. Avec le danger du virus en tête, j’ai porté un masque de Bangalore lui-même. C’était la première fois que je prenais ce genre de précaution.

Cependant, seule une poignée de passagers l’utilisaient. À l’immigration cependant, chaque fonctionnaire portait un masque, mais même alors, je ne me sentais pas vraiment différent des innombrables fois où j’ai voyagé à l’étranger. Mais la situation a complètement changé une fois que j’ai atteint Doha.

Assis à l’aéroport, attendant mon vol de correspondance, j’ai vu des masques partout. Presque tous les fonctionnaires et le personnel au sol de l’aéroport les portaient. Étant un aéroport très fréquenté, j’ai été témoin d’un certain nombre de vols en provenance du monde entier et plus de 50% des passagers portaient des masques.

C’était presque comme une scène d’un film. Et c’est là que j’ai commencé à me sentir énervé, réalisant à quel point la situation était grave dans le monde. C’est effrayant qu’il n’y ait pas de remède contre le virus ». Zeeshan a déclaré qu’on lui avait également demandé à son arrivée à Zagreb s’il avait voyagé dans l’un des pays d’Extrême-Orient comme la Chine, le Japon ou la Corée.

«Comme je voyageais d’Inde et que je n’étais pas allé récemment dans ces pays, j’ai été autorisé à entrer dans le pays. Sinon, ils auraient pu me mettre en quarantaine. “Jusqu’à présent, aucun avis de voyage n’a été émis à l’équipe de tennis par le gouvernement indien ou par la Croatie et les joueurs indiens devraient atteindre Zagreb ce week-end alors qu’ils jouent des événements dans différentes parties de le monde.

La rencontre entre l’Inde et la Croatie a lieu à Zagreb les 6 et 7 mars, le vainqueur se qualifiant pour la finale de la Coupe Davis à Madrid.